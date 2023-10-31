"Он что-то положил под подушку": замакима Павлодара о появлении денег в своем кабинете

Происхождение купюр на диване в кабинете замакима города выясняли в павлодарском уголовном суде. По словам подсудимого Арслана Калиякбарова, ремонтирующий дороги подрядчик сам принес пакет и вдруг положил его под подушку, сообщает Zakon.kz.

Что было внутри, чиновник якобы выяснять не стал и удивился аресту.



В уголовном суде Павлодара завершается рассмотрение дела о взятке в отношении заместителя городского акима Арслана Калиякбарова. 15 июня 2023 года в ходе оперативного мероприятия антикоррупционной службы в его кабинете были обнаружены 800 тыс. тенге, а в служебном автомобиле еще один млн тенге. Чиновника арестовали и предали суду по статье 366, ч. 2 УК РК или получение взятки в крупном размере. Эти суммы, по версии следствия, курирующий в акимате Павлодара сферу ЖКХ чиновник потребовал от подрядчика, ремонтирующего дороги.

По заявлению учредителя ТОО "СтройБолашак", замакима неоднократно предъявлял претензии к его работе и грозился не оплачивать их, что привело бы фирму к разорению. А затем завел разговор о деньгах. Перед встречей с Арсланом Калиякбаровым предприниматель отправился в Астану и написал заявление в антикоррупционную службу. В кабинет к чиновнику он пошел уже со спецсредствами и мечеными купюрами. В первый раз принес 1 млн тенге, во второй раз – остаток суммы в 800 тысяч тенге.

В суде была продемонстрирована оперативная видеозапись, на которой заместитель акима поднимает с дивана подушку в комнате отдыха, а бизнесмен кладет под нее пакет.

Однако суду чиновник заявил – взятки не требовал, денег не брал. Как они появились в комнате кабинете и в служебном автомобиле, может только догадываться.

"Ранее на одной из встреч с потерпевшим на улице я проговорился о своей проблеме. Мне надо было организовать мероприятие ко Дню журналистики, хотел отличиться так перед коллегами. Деньги нужны были. Ну, он предложил помочь, честно, я об этом и забыл. У меня была возможность у родственников в долг взять эти 1,7 млн тенге". Арслан Калиякбаров

Он утверждает, что дальнейших встреч не назначал, их инициатором явился подрядчик, который сам пришел в кабинет.

"Но на видео мы видим, что вы сами подушку поднимаете, предприниматель туда кладет денежные средства", – говорит обвинитель Дулат Бейсембаев.

Однако подсудимый продолжает настаивать на том, что взятку не брал, и что положил под подушку подрядчик, он не знает.

"Я всегда сижу на этом диване, двигаю подушку, привычка такая. Возможно, в этот момент он что-то положил. Что он там положил, зачем положил, не знаю, я только уголком глаза видел. Наверное, господин судья, я должен был заострить на этом внимание". Подсудимый

Ранее от назвал произошедшее провокацией.

"Разве вам неинтересно было, что там? А вдруг наркотики положили, оружие?" Прокурор Дулат Бейсембаев

Адвокат Арслана Калиякбарова указал на необходимость прекратить уголовное преследование в связи "с грубыми нарушениями в процессуальных и следственных действий по делу".

"Во время задержания ему не предоставили защитника, это нарушение конституционного права. При просмотре видеозаписи обыска установлено, что в служебный кабинет проходят все участники следственного действия, а во время обыска один из них покинул помещение кабинета и его местонахождение не известно. При этом следователь не обеспечил охрану комнаты отдыха, в которой предстояло провести обыск, а оператор не охватил в обзоре входной проем комнаты отдыха. Не говоря уже об ошибках в оформлении процессуальных документов". Адвокат Марат Рахимбаев

Он обратил внимание суда, что и при вручении сотрудниками антикоррупционной службы купюр предпринимателю допущены нарушения. В частности, в видеопротоколе нет момента непосредственного вручения денег, что недопустимо. Дата бумажного протокола и видеоверсии не совпадает. По его мнению, при таких обстоятельствах говорить о доказанности вины подсудимого не приходится.

Государственный обвинитель в свою очередь сообщил, что существенных нарушений нет, но нужен новый обвинительный акт. Так как, по его мнению, Арслан Калиякбаров создал такие условия предпринимателю, что тот не мог отказать в передаче денежных средств. Поэтому, по его словам, следует судить замаакима за получение взятки путем вымогательства (ст. 366, часть 3, пункт 1 УК РК).

В марте 2023 года Арслан Калиякбаров был оштрафован административным судом на 4 млн тенге за деятельность в бытность начальником отдела ЖКХ. В 2022 году отдел ЖКХ заключил 17 договоров о госзакупках услуг по благоустройству на 2 млрд тенге, подписал их Калиякбаров. При этом обязательных конкурсных процедур не проводили, заключив договоры способом из одного источника путем заключения договоров напрямую с двумя поставщиками, что противоречит законодательству. Заместитель акима объяснил это необходимостью ускорить процедуру и успеть с выполнением работ. В настоящее время он оплачивает штраф в рассрочку.