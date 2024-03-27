Жительнице Павлодара грозит до 15 лет за вымогательство у замакима

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области прошло предварительное слушание по громкому делу о вымогательстве, где пострадавшим значится первый замакима области Серик Батыргужинов, передает корреспондент Zakon.kz.

По тяжкой статье – "Вымогательство в особо крупном размере" (ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК) – обвиняют жительницу Павлодара, 1985 года рождения. По данной статье женщине может грозить лишение свободы на срок от семи до 15 лет. Представители потерпевшего настаивали на закрытом судебном заседании.

"Наше ходатайство связано с тем, что подсудимая озвучивала интимные вопросы", – заявила представитель потерпевшего.

Однако судья Нурлан Айтбаев ходатайство отклонил в связи с тем, что данный уголовный процесс связан с вымогательством и не подлежит разбирательству в закрытом режиме.

Также прозвучало ходатайство об участии в разбирательстве чиновника в режиме "онлайн" по состоянию здоровья. Замакима в январе 2024 года попал в дорожную аварию.

Со слов его представителя в суде, ему до сих пор тяжело передвигаться. В любом случае, теперь показания сторон прозвучат в открытом судебном заседании.

Ранее в соцсетях была распространена информация, что высокопоставленный павлодарский чиновник якобы изнасиловал мать ребенка-инвалида в кабинете. Затем пообещал оказывать ей свою поддержку. Сегодня в суде женщина рассказала журналистам, что пришла в акимат Павлодарской области в мае 2023 года по приглашению заместителя акима, не ожидая, что в здании администрации с ней может случиться подобное.

По ее словам, заявление она не стала подавать сразу, так как является вдовой, и на тот момент на ее иждивении находились два ребенка, один из которых тяжело болел. В октябре у женщины умер ребенок-инвалид I группы, и ее сняли с очереди на жилье в Астане. Тогда она напомнила замакима о его обещании помогать ей, а он обратился в полицию.

"Я тоже заявила об изнасиловании, но это дело закрыли, оно не дошло до суда, это несправедливо", – сказала женщина журналистам.

Как сообщили в пресс-службе акимата области, Департаментом полиции Павлодарской области по заявлению физического лица Серика Батыргужинова возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

"Потерпевшей стороной является Серик Батыргужинов. В настоящее время проведено расследование, факты, представленные обвиняемой стороной в свою защиту, были проверены и не подтвердились", – сообщили в акимате области.

Подсудимая воспользовалась правом на судебный процесс с участием присяжных. Отбор кандидатов назначен на 10 апреля.