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Проверка контрагента стала проще

Работа Фото: pixabay
Поиск налогоплательщика и проверка контрагента на благонадежность – важные аспекты ведения бизнеса. Zakon.kz расскажет об удобном сервисе, который поможет снизить риски при взаимодействии с партнерами и клиентами.

Застрахуйте свою работу с партнерами с помощью бесплатного сервиса. Уже более 50 000 предпринимателей были на грани работы с недобросовестными поставщиками, но вовремя узнали важную информацию, более 50 000 предпринимателей сэкономили миллионы при помощи бесплатного сервиса.

Сервис "Бизнес-Аналитик" будет полезен как руководству компаний, так и их юристам и бухгалтерам.

Руководитель сможет узнать:

  1. Как давно организация зарегистрирована.
  2. Сколько лет она на рынке, где находится, кто и когда ею руководил.
  3. С какими компаниями она аффилирована.
  4. Своевременно ли оплачиваются налоги, нет ли задолженностей и не готовится ли предприятие к банкротству.

Финдиректор с помощью сервиса легко составит на компанию досье и оценит финансовые риски.

Юрист проверит:

  1. Регистрацию.
  2. Соответствие деятельности фирмы.
  3. Юридический адрес и фактическое местоположение.
  4. Контрагента через реестр банкротов или бездействующих юридических лиц.

Бухгалтер сможет уточнить реквизиты компании, ее платежеспособность, и составить отчет о налоговых и финансовых рисках.

"Бизнес-Аналитик" предлагает актуальные сведения и подробные данные реестра Юридических Лиц и Индивидуальных Предпринимателей. Информация взята из официальных источников. Здесь можно проверить директора компании на наличие его в реестрах розыска преступников, должников и алиментщиков, в реестре Комитета по финансовому мониторингу. А также узнать, числится ли контрагент в списках налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями, банкротами, бездействующими, отсутствующих по юридическому адресу, имеющих задолженность, с недействительной регистрацией, реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса.

Что самое главное – сервис сохраняет историю поиска. То есть пользователь сумеет отследить, как в динамике менялись данные об интересующем юрлице.

Переходите на сайт и проверьте потенциального бизнес-партнера прямо сейчас.

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