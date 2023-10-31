Проверка контрагента стала проще
Застрахуйте свою работу с партнерами с помощью бесплатного сервиса. Уже более 50 000 предпринимателей были на грани работы с недобросовестными поставщиками, но вовремя узнали важную информацию, более 50 000 предпринимателей сэкономили миллионы при помощи бесплатного сервиса.
Сервис "Бизнес-Аналитик" будет полезен как руководству компаний, так и их юристам и бухгалтерам.
Руководитель сможет узнать:
- Как давно организация зарегистрирована.
- Сколько лет она на рынке, где находится, кто и когда ею руководил.
- С какими компаниями она аффилирована.
- Своевременно ли оплачиваются налоги, нет ли задолженностей и не готовится ли предприятие к банкротству.
Финдиректор с помощью сервиса легко составит на компанию досье и оценит финансовые риски.
Юрист проверит:
- Регистрацию.
- Соответствие деятельности фирмы.
- Юридический адрес и фактическое местоположение.
- Контрагента через реестр банкротов или бездействующих юридических лиц.
Бухгалтер сможет уточнить реквизиты компании, ее платежеспособность, и составить отчет о налоговых и финансовых рисках.
"Бизнес-Аналитик" предлагает актуальные сведения и подробные данные реестра Юридических Лиц и Индивидуальных Предпринимателей. Информация взята из официальных источников. Здесь можно проверить директора компании на наличие его в реестрах розыска преступников, должников и алиментщиков, в реестре Комитета по финансовому мониторингу. А также узнать, числится ли контрагент в списках налогоплательщиков, признанных лжепредприятиями, банкротами, бездействующими, отсутствующих по юридическому адресу, имеющих задолженность, с недействительной регистрацией, реорганизованных с нарушением норм Налогового кодекса.
Что самое главное – сервис сохраняет историю поиска. То есть пользователь сумеет отследить, как в динамике менялись данные об интересующем юрлице.
Переходите на сайт и проверьте потенциального бизнес-партнера прямо сейчас.