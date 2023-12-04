В одном из городов Акмолинской области введут в эксплуатацию 45-квартирный жилой дом
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Город Степногорск является одним из крупных городов области, жилищное строительство активно набирает обороты в регионе.
Как сообщили в акимате города Степногорск, объем строительных работ составил 7,1 млрд тенге. Фактический индекс физического объема составляет 70,5 процента.
"На сегодняшний день введено в эксплуатацию 1613 квадратных метров жилья. До конца этого года планируется сдать трехкредитный 45-квартирный жилой дом. К тому же, ведутся работы по строительству объектов социальной сферы общей стоимостью 4,7 миллиарда тенге, на объекты в этом году выделено 608 миллионов тенге".Аким города Степногорск Алпысбай Каиржанов
Сообщается, что в целях улучшения транспортной инфраструктуры продолжается реализация проектов, направленных на улучшение состояния дорог во всех населенных пунктах Степногорского района.
"Из республиканского и областного бюджетов в текущем году на реконструкцию и ремонт автодорог местного значения и улично-дорожной сети направлено порядка 2,2 миллиард тенге. В том числе на реконструкцию автомобильных дорог улиц Новосибирская и Степная, средний ремонт улично-дорожной сети города и всех населенных пунктов степногорского региона. В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" выполнен средний ремонт дорог в селах Карабулак и Кырык кудык".Алпысбай Каиржанов
По информации акимата, по обращениям жителей города разрабатывается ПСД на реконструкцию автомобильной дороги от микрорайона Пригородный до завода СПЗ, проходящий через дачные участки "Машиностроитель".
Далее спикер проинформировал, о том что одним из вопросов, волнующих население Степногорского региона, остается состояние жизнеобеспечивающей инфраструктуры. По словам Алпысбая Каиржанова, для решения вопросов теплоснабжения на подготовку к отопительному сезону, проведение ремонтных работ выделено порядка 5 млрд. тенге.
"В рамках исполнения поручений Главы государства, данных в ходе визита в город Степногорск в текущем году, для обеспечения устойчивого теплоснабжения, учитывая, что общий износ тепловых сетей предприятия составляет свыше 80%, проведены ремонтные работы внутригородских магистральных сетей протяженностью 7,8 км диаметром трубы 426 мм за счет средств, выделенных из резерва правительства на сумму 2 млрд.тенге и за счет собственных средств предприятия 1,1 млрд.тенге порядка 7 км. – акцентировал Алпысбай Каиржанов.
Стоит отметить, что для улучшения качества жизни горожан, вопрос качественного водообеспечения жителей региона является приоритетным направлением местного исполнительного органа. В акимате уведомили, что в этих целях выполнена реконструкция 16 км. сетей водоснабжения поселка Шантобе. Кроме того, силами городского водоканала на постоянной основе ликвидируются порывы и утечки. В настоящее время, Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию магистрального водовода. В рамках проекта предусмотрена замена 36 км. сетей водоснабжения в однотрубном исчислении.
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