В одном из городов Акмолинской области введут в эксплуатацию 45-квартирный жилой дом

Город Степногорск является одним из крупных городов области, жилищное строительство активно набирает обороты в регионе.

Как сообщили в акимате города Степногорск, объем строительных работ составил 7,1 млрд тенге. Фактический индекс физического объема составляет 70,5 процента.

"На сегодняшний день введено в эксплуатацию 1613 квадратных метров жилья. До конца этого года планируется сдать трехкредитный 45-квартирный жилой дом. К тому же, ведутся работы по строительству объектов социальной сферы общей стоимостью 4,7 миллиарда тенге, на объекты в этом году выделено 608 миллионов тенге". Аким города Степногорск Алпысбай Каиржанов

Сообщается, что в целях улучшения транспортной инфраструктуры продолжается реализация проектов, направленных на улучшение состояния дорог во всех населенных пунктах Степногорского района.

"Из республиканского и областного бюджетов в текущем году на реконструкцию и ремонт автодорог местного значения и улично-дорожной сети направлено порядка 2,2 миллиард тенге. В том числе на реконструкцию автомобильных дорог улиц Новосибирская и Степная, средний ремонт улично-дорожной сети города и всех населенных пунктов степногорского региона. В рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" выполнен средний ремонт дорог в селах Карабулак и Кырык кудык". Алпысбай Каиржанов

По информации акимата, по обращениям жителей города разрабатывается ПСД на реконструкцию автомобильной дороги от микрорайона Пригородный до завода СПЗ, проходящий через дачные участки "Машиностроитель".





Далее спикер проинформировал, о том что одним из вопросов, волнующих население Степногорского региона, остается состояние жизнеобеспечивающей инфраструктуры. По словам Алпысбая Каиржанова, для решения вопросов теплоснабжения на подготовку к отопительному сезону, проведение ремонтных работ выделено порядка 5 млрд. тенге.

"В рамках исполнения поручений Главы государства, данных в ходе визита в город Степногорск в текущем году, для обеспечения устойчивого теплоснабжения, учитывая, что общий износ тепловых сетей предприятия составляет свыше 80%, проведены ремонтные работы внутригородских магистральных сетей протяженностью 7,8 км диаметром трубы 426 мм за счет средств, выделенных из резерва правительства на сумму 2 млрд.тенге и за счет собственных средств предприятия 1,1 млрд.тенге порядка 7 км. – акцентировал Алпысбай Каиржанов.

Стоит отметить, что для улучшения качества жизни горожан, вопрос качественного водообеспечения жителей региона является приоритетным направлением местного исполнительного органа. В акимате уведомили, что в этих целях выполнена реконструкция 16 км. сетей водоснабжения поселка Шантобе. Кроме того, силами городского водоканала на постоянной основе ликвидируются порывы и утечки. В настоящее время, Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию магистрального водовода. В рамках проекта предусмотрена замена 36 км. сетей водоснабжения в однотрубном исчислении.