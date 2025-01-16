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Общество

Суд по делу морпеха в Мангистау: свидетель рассказал, как произошло убийство

Военный суд, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 12:25 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане продолжается допрос свидетелей по делу об убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

Экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова обвиняют в умышленном убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова.

В суде допрашивают военнослужащих бригады морской пехоты. Свидетель Махсым Дангаров рассказал, как произошел момент убийства.

"Я пришел в палатку, там находился лейтенант Досов. Я попросил телефон, чтобы позвонить родным, сестренке. Он дал телефон и ушел куда-то. Минут через 10-15 пришел Баркулов, попросил позвонить другу. Баркулов сидел слева от меня. Еще через 5-10 минут заходит Досов и со словами: "Что делаете? Охр...ли с...ки" – достал пистолет, навел, опустил, перезарядил, поднял и выстрелил в нашу сторону. Баркулов упал", – сказал Махсым Дангаров.

В момент убийства Марат Баркулов выронил телефон. С ним на видеосвязи были его друзья. Махсым Дангаров поднял сотовый и отключил его. Была суббота. По словам Дангарова, обычно солдатам разрешалось звонить в воскресенье.

Дангаров охарактеризовал Досова как хорошего человека, но плохого военнослужащего. Он, по словам Дангарова, безответственный, так как спал в наряде и ему было "все равно на всех".

Ранее по делу допросили мать погибшего и других сослуживцев. Перед убийством Досов угрожал оружием двум солдатам.

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.

Бауыржан Муканов
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