Аким СКО поручил решить вопрос нехватки кормов в Уалихановском и Акжарском районах
На встрече в селе Кайрат жители подняли наболевшие вопросы ремонта дорог и школ, содержание дорог в зимнее время, водоснабжения и изношенности электросетей.
"Все вопросы мы взяли на контроль, ответственным госорганам даны поручения по их решению", – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Также Гауез Нурмухамбетов провел оперативное совещание с участием акимов Акжарского и Уалихановского районов, руководителей профильных управлений и директоров хозяйств. Рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду, актуальные вопросы Уалихановского района, в том числе, обеспеченность кормовой базой для сельхозживотных.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Совместно выработали план-стратегию по обеспечению кормами. Прежде всего, в содействии жителям сел в предоставлении сена и соломы.
Фото: пресс-служба акимата СКО
От лица жителей данных районов аким области выразил благодарность аграриям, которые поддержали и помогли с кормами.
Фото: пресс-служба акимата СКО
"В данные районы уже прибыли первые фуры с сеном и соломой по сниженной цене. Все поднятые вопросы находятся на моем личном контроле", – написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.