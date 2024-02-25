Аким СКО поручил решить вопрос нехватки кормов в Уалихановском и Акжарском районах

Аким СКО Гауез Нурмухамбетов с рабочей поездкой побывал в Уалихановском районе, посетил села Кішкенекөл, Жаскайрат и Кайрат, сообщает Zakon.kz.

На встрече в селе Кайрат жители подняли наболевшие вопросы ремонта дорог и школ, содержание дорог в зимнее время, водоснабжения и изношенности электросетей.

"Все вопросы мы взяли на контроль, ответственным госорганам даны поручения по их решению", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Также Гауез Нурмухамбетов провел оперативное совещание с участием акимов Акжарского и Уалихановского районов, руководителей профильных управлений и директоров хозяйств. Рассмотрели ход подготовки к паводковому периоду, актуальные вопросы Уалихановского района, в том числе, обеспеченность кормовой базой для сельхозживотных.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Совместно выработали план-стратегию по обеспечению кормами. Прежде всего, в содействии жителям сел в предоставлении сена и соломы.

Фото: пресс-служба акимата СКО

От лица жителей данных районов аким области выразил благодарность аграриям, которые поддержали и помогли с кормами.

Фото: пресс-служба акимата СКО

"В данные районы уже прибыли первые фуры с сеном и соломой по сниженной цене. Все поднятые вопросы находятся на моем личном контроле", – написал аким СКО Гауез Нурмухамбетов в соцсетях.