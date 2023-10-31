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100 тысяч особей белого амура выпустили в реку Есиль в Астане

Рыба Фото: акимат Астаны
В реку Есиль в столице выпустили 100 тысяч особей белого амура из семейства карповых. Эти рыбы считаются санитарами водоема. Съедая избыточную растительность, они очищают пруд от большого количества водорослей, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в столичном акимате, белый амур набирает вес до 30 кг и быстро растет в естественной среде.

"Сегодня были выпущены 100 тысяч двухлеток белого амура. В количественном плане процесс зарыбления основывается на рекомендациях научно-производственного центра рыбного хозяйства, который в свою очередь строит свои рекомендации на среднестатистических результатах многочисленных измерений количества рыбы в видовом соотношении на водоемах", - сообщил руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Астаны Жангельди Карабаев.

В плановых работах по зарыблению задействована специальная комиссия из числа сотрудников столичного управления охраны окружающей среды и природопользования, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, Ассоциации рыбных хозяйств BD по Акмолинской области, северного филиала ТОО "Научно-производственный центр рыбного хозяйства", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство".

Ранее на побережье полуострова Тупкараган в Мангистауской области вновь обнаружили мертвых тюленей и осетровых.

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