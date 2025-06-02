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Происшествия

В Астане в реку Есиль спрыгнула женщина – видео

спасли женщину в реке, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 19:18 Фото: pixabay
Спасатели Министерства по ЧС спасли 30-летнюю женщину из реки Есиль, сообщает Zakon.kz.

О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы.

"Сегодня, 2 июня 2025 года, в районе Байконур Астаны с моста "Караоткель" в реку Есиль спрыгнула женщина 1995 г.р. Инцидент произошел в дневное время, поэтому о страшном поступке стало известно от прохожих", – говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Cпасатели находились поблизости, ведя патрулирование, что позволило максимально оперативно отреагировать на несчастный случай. 

"Женщина была извлечена из воды, и ей оказана первая медицинская помощь. После она была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – рассказали спасатели.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Появилась информация, что в Алматы прогремел взрыв. Это произошло сегодня, 2 июня 2025 года, в  мкр. Шапагат. Во время разбора конструкций дома было найдено тело.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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