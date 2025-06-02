В Астане в реку Есиль спрыгнула женщина – видео

Спасатели Министерства по ЧС спасли 30-летнюю женщину из реки Есиль, сообщает Zakon.kz.

О происшествии в экстренные службы сообщили очевидцы.

"Сегодня, 2 июня 2025 года, в районе Байконур Астаны с моста "Караоткель" в реку Есиль спрыгнула женщина 1995 г.р. Инцидент произошел в дневное время, поэтому о страшном поступке стало известно от прохожих", – говорится в сообщении Telegram-канала 112.

Cпасатели находились поблизости, ведя патрулирование, что позволило максимально оперативно отреагировать на несчастный случай.

"Женщина была извлечена из воды, и ей оказана первая медицинская помощь. После она была передана бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – рассказали спасатели.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Появилась информация, что в Алматы прогремел взрыв. Это произошло сегодня, 2 июня 2025 года, в мкр. Шапагат. Во время разбора конструкций дома было найдено тело.