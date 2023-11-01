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Акорда опубликовала видео с переговоров Токаева и Макрона

Акорда опубликовала видео с переговоров Токаева и Макрона Фото: akorda.kz
В резиденции "Акорда" 1 ноября 2023 года прошли переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прибывшим с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды опубликовали видео со встречи двух президентов в расширенном составе.

1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

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Как Токаев встретил Макрона в Акорде

Касым-Жомарт Токаев встретил французского лидера в резиденции "Акорда", где сначала прошли переговоры в узком формате. Приветствуя Эмманюэля Макрона, президент Казахстана назвал его визит историческим.

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Завершен официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Францию

Отметим, что это первый визит президента Франции в Казахстан. Данный визит Эмманюэль Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года. Подробнее по ссылке выше.

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