Акорда опубликовала видео с переговоров Токаева и Макрона

В резиденции "Акорда" 1 ноября 2023 года прошли переговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прибывшим с официальным визитом в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды опубликовали видео со встречи двух президентов в расширенном составе.

1 ноября 2023 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту столицы его встретил премьер-министр Алихан Смаилов.

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Касым-Жомарт Токаев встретил французского лидера в резиденции "Акорда", где сначала прошли переговоры в узком формате. Приветствуя Эмманюэля Макрона, президент Казахстана назвал его визит историческим.

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Отметим, что это первый визит президента Франции в Казахстан. Данный визит Эмманюэль Макрон совершил в ответ на посещение Парижа Касым-Жомартом Токаевым в ноябре 2022 года. Подробнее по ссылке выше.