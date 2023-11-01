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Скончалась жена Адильбека Джаксыбекова

Скончалась жена Адильбека Джаксыбекова Фото: kff.kz
Сегодня, 1 ноября 2023 года, не стало супруги видного государственного деятеля Адильбека Джаксыбекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте Национального олимпийского комитета РК:

"Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан выражает глубокие и искренние соболезнования Адильбеку Джаксыбекову в связи со смертью супруги Ляззат Ибрахимкызы. Спортивная общественность Казахстана разделяет вместе с вами боль невосполнимой утраты".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования семье Адильбека Джаксыбекова.

Адильбек Джаксыбеков родился 26 июля 1954 года в Костанайской области. В разные годы работал:

  • акимом Акмолы – ныне Астаны (12.1997-16.06.2003);
  • министром индустрии и торговли РК (16.06.2003-12.2004);
  • руководителем Администрации президента РК (08.12.2004-23.01.2008);
  • советником президента РК (23.01.2008-13.10.2008);
  • послом РК в РФ (с 11.11.2008-06.2009);
  • министром обороны РК (25.06.2009-04.2014);
  • госсекретарем РК (02.04.2014-22.10.2014);
  • акимом Астаны (22.10.2014-06.2016);
  • руководителем Администрации президента РК (21.06.2016, полномочия продлены с 07.2017-10.09.2018);
  • председателем совета директоров АО "Корпорация "Цесна" (09.2018-2019);
  • председателем совета директоров АО "КазТрансГаз" (11.2020-18.02.2022).

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Динара Халдарова
Джаксыбеков Адильбек Казахстан
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