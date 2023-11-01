Скончалась жена Адильбека Джаксыбекова

Сегодня, 1 ноября 2023 года, не стало супруги видного государственного деятеля Адильбека Джаксыбекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения, размещенного на сайте Национального олимпийского комитета РК:

"Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан выражает глубокие и искренние соболезнования Адильбеку Джаксыбекову в связи со смертью супруги Ляззат Ибрахимкызы. Спортивная общественность Казахстана разделяет вместе с вами боль невосполнимой утраты".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования семье Адильбека Джаксыбекова.

Адильбек Джаксыбеков родился 26 июля 1954 года в Костанайской области. В разные годы работал: