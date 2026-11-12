Скончался бывший замакима Мангистауской области

В Мангистауской области на 63-м году жизни скончался бывший заместитель акима региона Ракимбек Амиржанов. О кончине государственного и общественного деятеля стало известно 11 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице акимата Тупкараганского района в Facebook.

В акимате, районном совете ветеранов и общественном совете отметили значительный вклад Амиржанова в развитие Мангистауского региона, назвав его опытным руководителем, государственным и общественным деятелем.

"Рахымбек Маршалович посвятил свою сознательную жизнь служению народу и социально-экономическому развитию региона. Он оставил после себя яркий след и достойный пример для будущих поколений. Его мудрость, профессионализм, деловые качества и человечность навсегда останутся в памяти современников и коллег", – говорится в сообщении.

2 октября 2026 года Министерство культуры и информации Казахстана выразилособолезнования семье и родственникам, близким и коллегам известной журналистки Индиры Жылкайдаровой в связи с ее кончиной.