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Скончался бывший замакима Мангистауской области

Бывший замакима Мангистауской олбласти, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 06:57 Фото: facebook/tupqaragansayasat
В Мангистауской области на 63-м году жизни скончался бывший заместитель акима региона Ракимбек Амиржанов. О кончине государственного и общественного деятеля стало известно 11 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице акимата Тупкараганского района в Facebook.

В акимате, районном совете ветеранов и общественном совете отметили значительный вклад Амиржанова в развитие Мангистауского региона, назвав его опытным руководителем, государственным и общественным деятелем.

"Рахымбек Маршалович посвятил свою сознательную жизнь служению народу и социально-экономическому развитию региона. Он оставил после себя яркий след и достойный пример для будущих поколений. Его мудрость, профессионализм, деловые качества и человечность навсегда останутся в памяти современников и коллег", – говорится в сообщении.

2 октября 2026 года Министерство культуры и информации Казахстана выразилособолезнования семье и родственникам, близким и коллегам известной журналистки Индиры Жылкайдаровой в связи с ее кончиной.

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Канат Болысбек
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