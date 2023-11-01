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Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции

Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции Фото: akorda.kz
1 ноября 2023 года на полях казахско-французского бизнес-форума глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями бизнес структур Франции, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана в ходе беседы с генеральным директором Lactalis Group Эмманюэлем Бенье отметил, что данная компания была одним из первых французских предприятий, пришедших на казахстанский рынок 20 лет назад. Сегодня в нашей стране успешно работают несколько заводов и молочных ферм компании.

Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции

Фото: akorda.kz

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, на фоне глобальных рисков продовольственной безопасности важное значение приобретает сотрудничество в агропромышленной отрасли и сфере производства продуктов питания. В этой связи Казахстан поощряет привлечение инвестиций в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Эмманюэль Бенье поблагодарил главу государства за встречу и поделился планами Lactalis по расширению сотрудничества и открытию новых производств в Казахстане.

Затем глава государства принял президента Boehringer Ingelheim France Кристиан Вайзен.

Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции

Фото: akorda.kz

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность достигнутого соглашения между отечественным холдингом QazBioPharm и французской компанией Boehringer Ingelheim о передаче технологии, которая позволит наладить производство вакцин против ящура в Казахстане.

По словам главы государства, ветеринарное благополучие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Президент Казахстана сообщил, что в стране ведется активная работа по созданию биотехнологического кластера, и для развития данной отрасли создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm.

Также Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором Semmaris Стефаном Лаяни.

Касым-Жомарт Токаев принял руководителей бизнес-структур Франции

Фото: akorda.kz

Глава нашего государства был проинформирован о реализации совместного проекта по созданию крупного агроперерабатывающего хаба в Алматинской области.

Объект планируется открыть в 2025 году. Общий объем казахстанских инвестиций на текущий момент составляет 150 млн долларов.

Со своей стороны компания на начальной стадии реализации проекта осуществит передачу трансферта технологий и лучших французских практик.

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