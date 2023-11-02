В одном из поселков Акмолинской области построят современный ФОК

О социально экономическом развитии Коргалжынского района рассказал аким района Берик Жанбаев.

Он остановился на главных достижениях, планах района и подвел промежуточные итоги.

"По Коргалжынскому району идет реализация социальных и инженерных мероприятий в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі", подписан контракт по проекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коргалжын Коргалжынского района". Строительно-монтажные работы начались в мае этого года, реализация проекта запланирована на 3 года. ожидается построить крупный и современный ФОК, который охватит множество видов спорта и вовлечет население поселка в здоровый образ жизни". Аким Коргалжынского района Берик Жанбаев

По информации спикера, ведутся работы, по строительству сетей освещения в селе Оркендеу Коргалжынского района улиц Култума, М. Рахимжана и Улебая. Идут работы по ремонту системы освещения по всему району. Стало известно, что ежегодно по району проводится ремонт дорог, произведен средний ремонт улично – дорожной сети села Коргалжын, а точнее улицы М. Рахимжана, А. Кунанбаева, Ш. Аубакирова и Т.Бигельдинова. К тому же, в селе Майшукур проведен текущий ремонт 4 улиц, в селе Караегин одна улица и в поселке Жантеке проведен средний ремонт улиц К.Кумисбекова.

Как сообщил акима, аграрный сектор района на особом контроле, несмотря на неблагоприятные погодны условия в регионе в этом году растениеводство составило 177,4 тысяч, на гектарах засеяны яровые культуры, увеличена посевная площадь на 8,7 тыс. гектаров. Зерновые культуры посеяны на площади 166,9 тыс. га, уборочная площадь составила 151,8 тыс.

"Сфера сельского хозяйства, особенно животноводства в текущем году по району дает хорошие показатели. Произведено 21 565 голов КРС, из них 10 701 голов коров, 41 150 голов овец и коз, лошадей-17 767 голов , свиней-38 и птица составила 24 122 головы". Берик Жанбаев

Развитие социально важных сфер района позволяет вовлечь трудоспособное население в активные формы занятости, по информации спикера численность безработных сокращается.





"С начала года в центр занятости Коргалжынского района обратилось 340 человек, в 2023 году в качестве безработных зарегистрировано 152 человека, в 2022 году - 179 человек, то есть, численность безработных сокращается. В целях обеспечения технического и профессионального образования и краткосрочного профессионального обучения на 2023 год запланировано 20 человек, направлено на обучение 20 человек, план выполнен на 100%. Берик Жанбаев

Аким отметил, что ведется работа по повышению квалификации медицинских кадров. Ведется четкая работа по достижению качества подготовки кадров. За счет районного бюджета в медицинском университете обучаются 2 выпускника: анестезиолог и онколог, завершающие обучение в 2025 году. На сегодняшний день в районную больницу прибыло 6 специалистов, при содействии районного акимата врачам было выделено 6 квартир.

По итогам вышеупомянутого наблюдается положительная динамика в социально важных сферах. Работа местных исполнительных органов, направленная на повышение благосостояния жителей Коргалжынского района продолжается.