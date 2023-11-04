Скляр объяснил, почему деньги с автокредитования направили на покупку автобусов

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в правительстве 4 ноября рассказал, почему средства с автокредитования были направлены на закуп автобусов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил Роман Скляр, деньги на автокредитование были изъяты из одной "известной компании" и переданы в "Жасыл Даму", а также выделяли дополнительную сумму и передавали через Фонд развития промышленности.

"Мы не объясняли, что абсолютно все желающие смогут получить автокредит под 4% годовых. Никогда такого не было. Мы говорили о 220 млрд тенге, которые скопились в известной компании, они были изъяты оттуда, лежали на депозите в банке, переданы в "Жасыл Даму". Часть из них, 100 млрд тенге, в виде льготных кредитов под 4% годовых, были переданы через Фонд развития промышленности (ФРП) банкам второго уровня. Они сделали свою накрутку, эти 4%, и выдали автокредиты людям. Теперь мы говорим так: револьверным способом, когда эти деньги будут возвращаться, это примерно в квартал 1100 машин, 1100 кредитов дополнительных. На семь лет дается кредит сам, потом его человек постепенно гасит, накапливается пул этих денег и идет финансирование, револьвер". Роман Скляр

Потом, по его словам, начался ажиотаж.

"На это мизерное количество кредитов начался не просто ажиотаж, а какое-то сумасшествие: 18 секунд, кнопку нажать, всякие жулики и прочее. Теперь эти деньги будут переданы на кредитование автобусных парков, которые осуществляют внутригородские перевозки. Чтобы удешевить стоимость, чтобы люди ездили. У нас очень высокая банковская ставка - 20 с лишним процентов годовых перевозчику или частному лицу взять кредит. Еще плюс короткие деньги на длинные сроки не дают. Поэтому решили так сделать. Но когда вы говорите, программа не сработала, я категорически с вами не согласен. Деньги эти, 100 млрд, людям раздали, они получили свои машины и ушли. Они не будут выступать в фейсбуке и говорить, как я счастлив, что я получил машину. Они радуются себе молча. А тот, кто не получил машину, говорит, я тоже хочу получить под 4% годовых". Роман Скляр

При этом он подчеркнул, что в настоящее время нет средств бесконечно финансировать программу льготного автокредитования.

"Экономика сейчас не позволяет, из бюджета мы не можем финансировать ее бесконечно. 88 млрд тенге ранее в виде льготного кредитования на возвратной основе было переданы Байтереку через ФРП, револьверно они тоже работали. 100 млрд еще добавили". Роман Скляр

Отметим, что в Казахстане есть две программы по автокредитованию. Переформатирована будет только одна.



Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев заявил, что средства, которые накопили на льготное автокредитование, могут перенаправить на кредитование общественного автотранспорта. По его словам, в ряде регионов представители местных исполнительных органов поднимают вопрос кредитования автопарка.

Общественным транспортом ежедневно пользуются 9,3 млн казахстанцев.