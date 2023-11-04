В министерстве обороны проведены занятия по актуальным вопросам военной безопасности и обороны

В соответствии с поручением президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в оборонном ведомстве начался курс занятий по актуальным вопросам военной безопасности и обороны.

Занятия были организованы для первых руководителей центральных государственных органов и депутатов Парламента РК.

"Тенденции развития военно-политической обстановки в мире заставляют обращать пристальное внимание на обеспечение военной безопасности государства. По результатам стратегического командно-штабного учения "Батыл тойтарыс-2023" Глава государства поставил задачу по повышению обороноспособности страны, подчеркнув, что Казахстан должен быть готов к любым вызовам", – сказал, открывая курс занятий, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: Минобороны РК

Курс лекций будет проведен по основам национальной безопасности, планирования обороны, экономического обеспечения, мобилизации, оперативного оборудования территории страны, территориальной и гражданской обороны, информационной безопасности, а также применения Вооруженных сил.

Фото: Минобороны РК

На первом занятии участникам была представлена лекция о военно-политической обстановке в мире и регионе, современных тенденциях и прогнозах ее развития.

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

В целом ознакомительный курс лекций направлен на достижение единого понимания вопросов функционирования государственных органов в условиях нарастания угроз, в военное время, и также основ военного планирования.