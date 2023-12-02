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Законодательство РК

В Министерстве обороны завершился курс занятий с членами Правительства и депутатами Парламента

Руслан Жаксылыков Фото: Минобороны РК
В соответствии с поручением президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК в Министерстве обороны прошли занятия по актуальным вопросам военной безопасности и обороны.

В них приняли участие руководители министерств и депутаты профильных комитетов обеих палат законодательного органа страны.

люди

Фото: Минобороны РК

На занятиях были рассмотрены основы национальной безопасности, планирования и экономического обеспечения обороны, вопросы мобилизации, оперативного оборудования территории страны, информационной безопасности, территориальной и гражданской обороны.

люди

Фото: Минобороны РК

"С учетом нынешнего состояния модели международных отношений и современных вооруженных конфликтов обеспечение готовности государства к функционированию в условиях нарастания угроз и в военное время приобретает важное значение. Каждый руководитель должен твердо знать роль и место своего ведомства в системе национальной безопасности", – уточнил цель занятий министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
люди

Фото: Минобороны РК

Курс направлен на единое понимание целей и задач государственных органов в условиях кризисных ситуаций, нарастания угроз, введения военного положения, объявления мобилизации и в военное время.

Занятия прошли в деловой, конструктивной атмосфере, позволившей министрам и депутатам обсудить важные аспекты рассмотренных на занятиях тем. Практика повышения знаний по вопросам военной безопасности и обороны будет продолжена. В следующем году аналогичную подготовку пройдут акимы областей.

люди

Фото: Минобороны РК

В завершение курса в торжественной обстановке министр обороны вручил министрам и депутатам сертификаты о его окончании.

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