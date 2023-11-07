Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов
В Северо-Казахстанской области избирательная кампания проходила в Есильском, Мамлютском и Тимирязевском районах.
Фото: пресс-службы акимата СКО
По итогам выборов Мереке Мухамедьяров избран акимом Есильского района, Ерлан Жаров стал акимом Тимирязевского района.
Фото: пресс-службы акимата СКО
Елена Степаненко избрана акимом Мамлютского района. Надо отметить, что она первая женщина в области, которая возглавила район по результатам выборов.
Фото: пресс-службы акимата СКО
Глава региона Гауез Нурмухамбетов представил перед активом районов новых акимов.
Фото: пресс-службы акимата СКО
Руководитель СКО обозначил ряд целей и задач, по дальнейшему развитию районов и улучшению качества жизни на селе.
Это реализация новых проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности, привлечение инвесторов для переработки сельхозпродукции, развитие инфраструктуры - улучшение водоснабжения, строительство дорог. В фокусе внимания - развитие образования и здравоохранения.