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Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов

Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов Фото: пресс-службы акимата СКО
5 ноября в Казахстане впервые прошли выборы акимов районов и городов областного значения.

В Северо-Казахстанской области избирательная кампания проходила в Есильском, Мамлютском и Тимирязевском районах.

Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов

Фото: пресс-службы акимата СКО

По итогам выборов Мереке Мухамедьяров избран акимом Есильского района, Ерлан Жаров стал акимом Тимирязевского района.

Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов

Фото: пресс-службы акимата СКО

Елена Степаненко избрана акимом Мамлютского района. Надо отметить, что она первая женщина в области, которая возглавила район по результатам выборов.

Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов

Фото: пресс-службы акимата СКО

Глава региона Гауез Нурмухамбетов представил перед активом районов новых акимов.

Глава СКО обозначил задачи перед избранными акимами районов

Фото: пресс-службы акимата СКО

Руководитель СКО обозначил ряд целей и задач, по дальнейшему развитию районов и улучшению качества жизни на селе.

Это реализация новых проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности, привлечение инвесторов для переработки сельхозпродукции, развитие инфраструктуры - улучшение водоснабжения, строительство дорог. В фокусе внимания - развитие образования и здравоохранения.

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