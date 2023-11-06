Потепление до +10°С, осадки и туман ожидаются в Казахстане

Фото: unsplash

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 7 до 9 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидается неустойчивая осенняя погода, сообщает Zakon.kz.

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