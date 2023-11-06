Потепление до +10°С, осадки и туман ожидаются в Казахстане
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в ближайшие трое суток – с 7 до 9 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидается неустойчивая осенняя погода, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части республики: пройдут осадки в виде дождя и снега.
"Сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября – на юго-востоке страны. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, по стране ожидается небольшое повышение температуры воздуха:
- от 0-8°С до 0+5°С ночью на северо-западе, севере и в центре,
- от -2-13°С до 0-8°С на востоке,
- от -2+5°С до +3+10°С на юге и юго-востоке.
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