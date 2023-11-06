Болат Назарбаев находится в реанимации

В Центральной клинической больнице Алматы Zakon.kz рассказали о состоянии Болата Назарбаева.

Как говорится в сообщении за 6 ноября 2023 года, младший брат Нурсултана Назарбаева находится в реанимационном отделении.

"В соответствии с действующим законодательством личную и персональную информацию, касающуюся состояния пациента, мы не имеем права разглашать без согласия родственников. Прокомментировать данный вопрос не имеем возможности". АО "ЦКБ" МЦ УДП РК

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Карасайского района Алматинской области.

С 1997 года возглавлял холдинг BN Invest. В 2016 году он основал общественный фонд "Салиқалы ұрпақ". В том же году был награжден орденом "Парасат".