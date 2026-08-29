Каражал масштабно отметил День шахтера

В городе Каражал области Улытау, где находятся горнорудные объекты Qarmet прошли массовые праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера. Профессиональный праздник объединил горняков, ветеранов отрасли, их семьи и жителей города.

Одним из главных событий дня стало открытие нового парка, созданного Qarmet в рамках развития города Каражала.

Фото: Qarmet

Новое общественное пространство стало еще одним шагом в обновлении городской среды и создании комфортных мест для отдыха жителей и семей с детьми.

Фото: Qarmet

Особое место в праздничной программе заняло чествование работников горнодобывающей отрасли. На главной сцене шахтерам и горнякам за добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие отрасли были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, а также нагрудные знаки "Кенші даңқы" III степени.

Фото: Qarmet

Праздничная программа продолжилась большим концертом. На сцене выступили известные казахстанские артисты НAZИМА, Мақпал Исабекова, Жұбаныш Жексенұлы и Дастан Оразбеков. Любимые песни, яркие выступления и тысячи зрителей создали атмосферу настоящего народного праздника.

Фото: Qarmet

День шахтера имеет для Каражала особое значение. История и развитие города неразрывно связаны с горным делом и людьми труда – горняками, специалистами предприятий и целыми трудовыми династиями, которые на протяжении многих лет вносят вклад в развитие региона и промышленности Казахстана.

Фото: Qarmet

Сегодня вместе с развитием производства меняется и сам Каражал. Реализуются проекты по обновлению городской инфраструктуры, благоустройству общественных пространств и созданию новых возможностей для жителей.

Фото: Qarmet

Празднование Дня шахтера стало еще одним поводом сказать спасибо людям труда и одновременно показать, как вместе с производством развивается город, в котором они живут.

Фото: Qarmet

Qarmet поздравляет горняков, ветеранов отрасли и всех жителей Каражала с Днем шахтера! Желаем крепкого здоровья, безопасной работы, благополучия и новых достижений!