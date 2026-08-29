Каражал масштабно отметил День шахтера
Одним из главных событий дня стало открытие нового парка, созданного Qarmet в рамках развития города Каражала.
Новое общественное пространство стало еще одним шагом в обновлении городской среды и создании комфортных мест для отдыха жителей и семей с детьми.
Особое место в праздничной программе заняло чествование работников горнодобывающей отрасли. На главной сцене шахтерам и горнякам за добросовестный труд, профессионализм и вклад в развитие отрасли были вручены почетные грамоты, благодарственные письма, а также нагрудные знаки "Кенші даңқы" III степени.
Праздничная программа продолжилась большим концертом. На сцене выступили известные казахстанские артисты НAZИМА, Мақпал Исабекова, Жұбаныш Жексенұлы и Дастан Оразбеков. Любимые песни, яркие выступления и тысячи зрителей создали атмосферу настоящего народного праздника.
День шахтера имеет для Каражала особое значение. История и развитие города неразрывно связаны с горным делом и людьми труда – горняками, специалистами предприятий и целыми трудовыми династиями, которые на протяжении многих лет вносят вклад в развитие региона и промышленности Казахстана.
Сегодня вместе с развитием производства меняется и сам Каражал. Реализуются проекты по обновлению городской инфраструктуры, благоустройству общественных пространств и созданию новых возможностей для жителей.
Празднование Дня шахтера стало еще одним поводом сказать спасибо людям труда и одновременно показать, как вместе с производством развивается город, в котором они живут.
Qarmet поздравляет горняков, ветеранов отрасли и всех жителей Каражала с Днем шахтера! Желаем крепкого здоровья, безопасной работы, благополучия и новых достижений!