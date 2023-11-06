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Почему стоит посетить Усть-Каменогорск

Почему стоит посетить Усть-Каменогорск Фото: центр туризма Усть-Каменогорска
Мы привыкли смотреть на областные центры страны, как на серые однотипные города с панельной застройкой и ориентированные на промышленность.

Однако, если присмотреться поближе, среди них можно найти настоящие уникумы. Места со своими достопримечательностями, традициями, историей. И если говорить о городах с историей, то одним из первых стоит упомянуть именно Усть-Каменогорск.

Нельзя рассказывать об Усть-Каменогорске, не говоря о Восточном Казахстане в целом. Город по сути окружен достопримечательностями своего края. На севере от него – красивейшие леса и горы Алтая, на западе – сакральный Акбаур, На юго-востоке – золотые пески Бухтармы. А за ними – марсианский Киин-Кериш, изумрудные Катон-Карагай и Маркаколь.


И на пути ко все этой красоте нельзя не проехать через Усть-Каменогорск. В котором также есть на что посмотреть. Усть-Каменогорск – один из немногих городов с прекрасно сохранившейся застройкой начала 20 века. Уникальные здания являются живыми декорациями тех времен и даже используются отечественными кинематографистами.

Горожане и сами любят историю своего города. Любому туристу будет интересно узнать, как в городе ценят спортивное прошлое. И развивают традиции множества национальностей. Ведь именно Усть-Каменогорск стал истоком Ассамблеи народов и домов дружбы в Казахстане. Отдельного внимания заслуживает и подход местных рестораторов к казахской национальной кухне.

Словом, Усть-Каменогорск – ворота Восточного Казахстана, через которые обязательно стоит пройти.

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Редакция Zakon.kz
Усть-Каменогорск
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