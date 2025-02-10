В Усть-Каменогорске и Караганде задержаны телефонные аферисты
Фото: Zakon.kz
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в двух областных центрах страны, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД Казахстана, у задержанных изъяты соответствующая компьютерная техника, устройства sim-boх с sim-картами. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Ранее также пресс-служба МВД РК заявила о том, что в январе в Казахстане заблокировано 1257 наркосайтов.
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