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Происшествия

В Усть-Каменогорске и Караганде задержаны телефонные аферисты

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 08:30 Фото: Zakon.kz
Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в двух областных центрах страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, у задержанных изъяты соответствующая компьютерная техника, устройства sim-boх с sim-картами. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Ранее также пресс-служба МВД РК заявила о том, что в январе в Казахстане заблокировано 1257 наркосайтов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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