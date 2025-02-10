В Усть-Каменогорске и Караганде задержаны телефонные аферисты

Киберполиция ликвидировала сеть мошенников в двух областных центрах страны, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, у задержанных изъяты соответствующая компьютерная техника, устройства sim-boх с sim-картами. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Ранее также пресс-служба МВД РК заявила о том, что в январе в Казахстане заблокировано 1257 наркосайтов.

