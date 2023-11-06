Тараз стал городом-побратимом с родиной Олимпийских игр Древней Олимпией

4 ноября в Греции аким города Тараза Бахытжан Орынбеков и мэр города Древняя Олимпия Георгиос Георгиопулус подписали протокол об установлении побратимских отношений между двумя городами, сообщает Zakon.kz.

Акт побратимства был подписан в священном для греческого народа месте перед храмом Геры, где в древности хранился диск Ифита с правилами Олимпийских игр, а в современное время каждые 2 года проводится торжественная церемония зажжения Олимпийского огня.

Следующая эстафета Олимпийского огня для Олимпиады Париж-2024 стартует в Древней Олимпии 16 апреля 2024 г., на которую ожидается приезд президента Франции Эммануэля Макрона и президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Орынбеков отметил, что установление сотрудничества с новым городом-партнером позволит активизировать обмен в сфере культуры, спорта, туризма, науки и образования с целью создания благоприятных условий для взаимного развития двух городов.

В свою очередь, Георгиопулус подчеркнул, что Древняя Олимпия рада объединиться узами дружбы и братства с Таразом, городом с историей уходящей вглубь на 2000 лет и являющимся местом соприкосновения народов и культур Востока и Запада.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В ходе состоявшейся встречи с представителями бизнес-сообщества греческого региона Илия достигнута договоренность об укреплении экономических связей и развитии отношений между регионами и деловыми кругами двух стран.

Древняя Олимпия известна не только объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, но и тем, что на ее территории находится Международная олимпийская академия, которая является главным образовательным и культурным учреждением Международного олимпийского комитета.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Установление побратимских отношений между Таразом и Древней Олимпией было инициировано Посольством РК в Греции и Казахстанско-Греческим Деловым Советом с целью развития межрегионального сотрудничества. В церемонии приняли участие Посол РК в Греции Ерлан Баударбек-Кожатаев, Сопредседатели Казахстанско-Греческого Делового Совета Жаксыбек Кулекеев и Томас Ламнидис, Президент Международной олимпийской академии Исидорос Кувелос, Почетный консул РК на Крите Спиридон Занниас.

Отмечается, что величайшие спортивные соревнования Античного времени – Олимпийские игры зародились и проходили в Олимпии в период с 776 г. до н.э. до 393 года н.э. В настоящее время город является одним из культовых мест международного туризма, который принимает около 600 тыс. туристов в год со всего мира.