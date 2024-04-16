В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады-2024

16 апреля в Древней Олимпии (Греция) прошла торжественная церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2024 года, которая пройдет в Париже (Франция), сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По информации пресс-службы НОК РК, мероприятие прошло при участии президента Греции Катерины Сакелларопулу, главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других официальных лиц.

Действо состоялось на алтаре в древнем храме Геры. Верховная жрица в лице актрисы Мэри Мину зачитала символическую молитву Аполлону и Зевсу, а затем зажгла огонь.

После этого жрицы исполнили обряд на древнем стадионе. Завершением таинства станет 11-дневная эстафета олимпийского огня по Греции.

Первым факелоносцем эстафеты станет олимпийский чемпион Игр в Токио-2020 по академической гребле – Стефанос Дускос. После него огонь пронесет победительница Олимпиады-2004 в плавании – француженка Лор Маноду. Третий этап доверили заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни – Маргаритис Схинас.

По территории Греции огонь пронесут 600 факелоносцев. 26 апреля он вернется в Афины, где совершит остановку на одну ночь в посольстве Франции. После этого огонь будет отправлен в страну проведения Олимпиады на борту 120-летнего трехмачтового парусника "Белем". Символ Игр должен прибыть в порт Марселя 8 мая. Затем эстафета олимпийского огня начнется уже во Франции.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон на днях обратился к мировой общественности, рассказав о строгих мерах безопасности на Олимпиаде в Париже. Он же в начале апреля подтвердил свое обещание искупаться в реке Сена перед Олимпийскими играми, наряду с мэром Парижа – Анн Идальго.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.