События

Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта Казахстана

Ержан Еркинбаев освобожден от должности, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 20:16 Фото: gov.kz
Пресс-служба правительства опубликовала информацию о том, что Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК, сообщает Zakon.kz.


"Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.

Еркинбаев родился в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2002), Алматинский экономический университет (2005) по специальности "Банковское дело", а также Парижскую школу бизнеса "НЕС" при Международной академии бизнеса. Имеет степень МВА.

В разные годы работал генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак" и высокогорного спорткомплекса "Медеу". Также занимал должность директора зоопарка г. Алматы. Был председателем правления АО НК "Kazakh Tourism" (10.2019-11.2019). Также до августа 2023 года являлся вице-министром культуры и спорта РК.

Еркинбаев занимал должность вице-министра туризма и спорта с 6 ноября 2023 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам
События
21:09, Сегодня
Координатор ООН: Казахстан – лидер в регионе по важным реформам
Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
События
20:45, Сегодня
Талгат Муратов досрочно покинул пост акима Семея
Непогода обрушится на Казахстан в субботу
События
20:21, Сегодня
Непогода обрушится на Казахстан в субботу
