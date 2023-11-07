В Казахстане утвержден Нацпроект "Доступный интернет"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановлении об утверждении Нацпроекта "Доступный интернет", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе главы правительства, цель проекта – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.



Проект охватывает период c 2024 по 2027 год. На его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге.

Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тыс. сел.

Интернет будет доведен до 400 тыс. домохозяйств.

В рамках проекта запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тыс. км автодорог.

До конца 2025 года планируется внедрить технологию 5G во всех городах республиканского значения и областных центрах. В рамках этой работы инвестиции операторов связи составят около 300 млрд тенге.

Ранее еще в феврале этого года сообщалось, что МЦРИАП РК разработало пилотный национальный проект в области связи "Доступный интернет". Реализация проекта планировалась на 2023-2027 годы.