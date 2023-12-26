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Компания экс-министра Бекетаева больше не защищает интересы Казахстана по делу Стати

Казахстан Стати Бекетаев Фото: gov.kz
Министр юстиции Азамат Ескараев сообщил, что компания его задержанного экс-коллеги Марата Бекетаева Bolashak Consulting Group больше не участвует в деле Стати, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава Минюста, по этому делу теперь работают иностранные консультанты.

"А казахстанская компания, про которую вы говорите (Bolashak Consulting Group. – Прим. ред.), мы с ней никаких отношений не имеем. Никаких контрактов у нас нет. А в части иностранных консультантов, эти компании работают в тех же направлениях. Казахстанских компаний нет. С той компанией, о которой вы говорите, никаких контрактов у нас нет".Азамат Ескараев

29 сентября 2023 года министр юстиции Азамат Ескараев ответил на вопрос журналистов по поводу высказываний Анатола Стати – одного из двух молдавских предпринимателей, которые еще в 2013 году получили решение арбитража в Швеции в свою пользу на сумму 506 млн долларов против Казахстана. С тех пор дело рассматривается в нескольких странах, вынесен ряд решений в пользу казахстанской стороны.

Ряд СМИ распространили высказывание Стати о том, что якобы расходы, которые несет Казахстан на это дело, приближаются уже к миллиарду долларов. Азамат Ескараев ответил, что эта информация не соответствует действительности.

21 октября стало известно, что Антикоррупционная служба задержала бывшего министра юстиции Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным ведомства, "задержанный пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству". Его задержали при попытке побега.

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