В День Республики в СКО открыли новые социальные объекты

Глава государства уделяет особое внимание развитию образования и спорта, созданию условий для детей. В День Республики в Петропавловске открыли детский сад "Алпамыс" на 280 мест и модульный спортивный зал "Есіл" в микрорайоне Подгора, сообщает Zakon.kz.

Оба объекта построены при поддержке общественного фонда "Қазақстан халқына".

Открытие социальных объектов стало одним из событий в преддверии 35-летия Независимости Казахстана и в год 90-летия Северо-Казахстанской области. Новый детский сад "Алпамыс" расположен в одном из развивающихся микрорайонов Петропавловска, где проживает много молодых семей. Здание почти в четыре с половиной раза больше прежнего учреждения и рассчитано на 280 воспитанников. Обучение будет проходить полностью на казахском языке.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В детском саду предусмотрены 12 групп, пять из них – для детей с особыми образовательными потребностями. Все строительно-монтажные работы завершены. После оформления необходимых документов и завершения регистрационных процедур детский сад примет первых воспитанников. Дети перейдут в новое здание вместе со своими воспитателями и привычными группами.

"Глава государства уделяет особое внимание доступности и качеству образования, в том числе дошкольного, обеспечению равных возможностей для каждого ребенка. В нашей области последовательно расширяется сеть дошкольных учреждений и укрепляется их материально-техническая база. За последние три года построены четыре детских сада, а охват детей дошкольным воспитанием и обучением сегодня составляет 97,5%. Убежден, что новый детский сад "Алпамыс" станет для малышей уютным вторым домом, где они смогут развивать свои способности, учиться дружить и уверенно готовиться к школьной жизни, а для родителей – надежной поддержкой", – отметил глава региона.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Жительница Петропавловска Куралай Калиева отметила важность открытия детского сада с казахским языком обучения.

"Открытие современного детского сада с казахским языком обучения – это прекрасное событие. Мы родители очень рады этому. Наши дети с малых лет будут заниматься на государственном языке. Это очень важно", – поделилась она.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

В микрорайоне Подгора в этот же день открыли модульный спортивный зал "Есіл". Стоимость объекта, построенного при поддержке фонда "Қазақстан халқына", составила около 200 млн тенге. Здесь предусмотрены условия для занятий футболом, волейболом и баскетболом. Председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева поздравила юных спортсменов с открытием зала и пожелала им успехов.

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

"Давайте беречь нашу страну, вкладывать силы, чтобы она процветала. Наш Президент всегда спрашивает, как там наши дети, занимаются ли они спортом. Он говорит, что нужно их поддерживать и помогать им получать хорошие знания. Я вам желаю удачи. У вас знаменитые, именитые тренеры. Заниматься у них – очень гордо. Желаю вам побед", – отметила председатель правления фонда.

Всего при участии фонда "Қазақстан халқына" в Северо-Казахстанской области реализовано и находится на стадии реализации около 30 проектов на сумму более 20 млрд тенге.

Почетным гостем церемонии стал главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Камара Собрал. Он поздравил присутствующих с открытием зала, подчеркнул значение дисциплины в футзале и после торжественной части провел тренировку с юными футболистами. Всего в регионе физической культурой и спортом занимаются около 227 тысяч человек. Спортивная инфраструктура включает 2 197 объектов, в том числе бассейны, стадионы и мини-футбольные поля.