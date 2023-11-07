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Законодательство РК

Мирас Тулебаев назначен на должность вице-министра туризма и спорта

Мирас Тулебаев сохранил должность в Министерстве туризма и спорта Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Мирас Тулебаев назначен на должность вице-министра туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

Мирас Тулебаев родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Академию государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2008 году главным специалистом в Международном центре оборонного приграничного сотрудничества.

В 2009-2010 гг. – главный специалист, главный менеджер департамента Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

В 2010-2011 гг. – главный эксперт департамента Главного диспетчерского управления нефтяной и газовой промышленности, эксперт 1 категории управления Комитета по госэнергонадзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов, эксперт, главный эксперт управления Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2012-2014 гг. – главный эксперт управления Комитета по инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2015 гг. работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области.

В 2015-2016 гг. – руководитель управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.

В 2016-2017 гг. – работал в частных структурах.

В 2017 г. — заместитель директора Центра устойчивого развития столицы.

С 2017 по 2022 гг. – руководитель управления Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

2022-2023 гг. – заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

Ранее четыре вице-министра сохранили свои должности в Министерстве культуры и информации РК.

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