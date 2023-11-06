Стало известно, когда Владимир Путин прилетит в Казахстан

9 ноября 2023 года по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент России Владимир Путин, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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Президенты виделись 7 октября в Москве на церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. В торжественном мероприятии принял участие также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.