История и современные тренды: в Генпрокуратуре рассказали об этапах развития

Начальник Службы досудебного расследования Генеральной прокуратуры Казахстана Ризабек Ожаров рассказал, что за годы независимости нашей страны институт следствия в прокуратуре преодолел различные этапы своего развития, сообщает Zakon.kz.

По его словам, первоначально следователи прокуратуры расследовали тяжкие и особо тяжкие преступления, а также совершенные должностными лицами государственных органов. В 1996 году полномочия прокуроров в орбите уголовного преследования сокращены до осуществления надзора за законностью предварительного следствия и поддержания государственного обвинения в суде.

"Как показала история, в этот период государство столкнулось с рядом системных проблем. Между правоохранительными органами нарастала межведомственная конкуренция, разнились их корпоративные интересы. С развитием рыночной экономики масштабность приобретала организованная преступность. Все это требовало принятие незамедлительных мер по консолидации сил и средств правоохранительной системы". Ризабек Ожаров

Поэтому в 2001 году по инициативе главы государства Генеральному прокурору делегировано право образовывать межведомственные следственно-оперативные группы под руководством прокурора. Включение в группы сотрудников различных ведомств дало возможность использовать оперативный и криминалистический потенциал каждого из них, что ощутимо влияло на результативность.

"Успех расследования под руководством специальных прокуроров сложных и резонансных уголовных дел, а также положительная оценка общественности определили прокуратуру ядром правоохранительных органов в борьбе с преступностью". Ризабек Ожаров

В 2009 году в структуре Генеральной прокуратуры создан Департамент специальных прокуроров, а уже в 2017 году, имея возросший авторитет, он преобразован в Службу специальных прокуроров. Новый статус требовал организационных и штатных изменений, с учетом криминогенной обстановки в стране. Перед прокуратурой остро встала проблема укомплектования службы достойными кадрами.

"Значительный вклад в развитие института специальных прокуроров в разные годы внесли руководители подразделения: Исаев Нурмаханбет Молдалиевич, Мерзадинов Ергали Серикбаевич, Хайруллин Серик Кубашевич, Жусупов Асхат Нургазиевич, Мукатаев Марат Абусагитович, Кенжетаев Есенгельды Мукушевич, Абдулов Булат Касымович, Әділхан Әсет Малғаждарұлы, Караманов Серик Садвакасович, Миразов Габит Туреевич, Абдиров Нургалым Мажитович, Тлеугалеев Ибрай Ашимханович, Патсаев Улугбек Каныбекович, Ауганбаев Нурлан Жолдасович". Ризабек Ожаров

На сегодня наработана хорошая следственная практика, имеется сильный костяк профессионалов, способных грамотно выполнить поставленные задачи и расследовать дела любой сложности, что укрепляет роль прокуратуры в уголовном процессе.

"Специальными прокурорами расследовались уголовные дела в сферах с незначительной судебно-следственной практикой: террористические акты в городах Актобе, Алматы, Атырау и Жамбыл; загрязнение окружающей среды нефтепродуктами; халатность врачей, повлекшая заражение детей СПИД в Южно-Казахстанской области; авиа крушения в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях;крупные лесные пожары в Костанайской регионе и области Абай, ряд громких заказных убийств; контрабанда организованной преступной группой товаров из Китая через МЦПС "Хоргос"; преступления в банковском секторе; массовые беспорядки в Жанаозене, Кордайском регионе, а также в ходе январских событий". Ризабек Ожаров

Законодателем прокуратура не была обременена четкими рамками подследственности, что обуславливало оперативность принятия решений и противодействие системным преступлениям во всех сферах правоотношений.

Периодически, с учетом потребности и происходящих событий в стране, Генеральным прокурором определялась приоритетность уголовных дел с закреплением в отраслевых актах.

Фото: gov.kz

В своем Послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" от 16 марта 2022 года глава государства особо отметил важность защиты фундаментальных прав граждан, необходимость совершенствования правозащитной проблематики и внедрение системного подхода в расследовании преступлений, связанных с пытками. Президентом предложено закрепление этих функций за прокуратурой.

"Такой подход, безусловно, позволяет обеспечить объективность и беспристрастность следствия, утвердит неотвратимость наказания за произвол в правоохранительной сфере. В этой связи с 2023 года расследование дел о пытках – исключительная прерогатива прокурора. Мы сразу же включились в работу", – отметил Ризабек Ожаров.

Генеральным прокурором утвержден "План первоочередных мер по противодействию пыткам".

В начале года разработаны и утверждены новые Инструкция об организации досудебного расследования в органах прокуратуры, Положение "О Службе досудебного расследования", Инструкция по расследованию дел о пытках в соответствии со Стамбульским протоколом, Алгоритм действий при регистрации заявлений о пытках и проведении неотложных следственных действий.

Подписан меморандум о взаимодействии между Национальным центром по правам человека и Генеральной прокуратурой.

Приняты два совместных межведомственных приказа органов уголовного преследования, направленные на нивелирование причин и условий, способствовавших совершению пыток:

по вопросам обеспечения конституционных прав и свобод граждан на стадии досудебного расследования;

по бесперебойному функционированию видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и полиции.

По инициативе Генеральной прокуратуры приказом МВД закреплена ответственность первых руководителей за превенцию пыток, Верховным судом разработан проект изменений в Нормативное постановление о проверке доводов подсудимых о пытках.

Большая работа проводится по повышению правовых знаний и улучшению практических навыков прокуроров при расследовании таких дел.

С участием представителей Коалиции против пыток, Совета Европы, Верховного суда, коллегии адвокатов, сотрудников силовых органов в текущем году проведено четыре семинара-тренинга и круглый стол по актуальным проблемам расследования дел о пытках и международной практике.

Курирующим заместителем Генерального прокурора в июне текущего года в МВД проведено селекторное совещание с участием всех полицейских страны о "нулевой" терпимости к пыткам.

В настоящее время Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре проводится научное исследование на тему: "Противодействие пыткам: организационные и кадровые аспекты предупреждения пыток". Основная цель – формирование системы раннего выявления лиц (кандидаты и сотрудники) с высоким риском применения пыток.

Провели проверку исполнения поручения главы государства по сплошному видеонаблюдению. Внесли представление в МВД. К дисциплинарной ответственности привлечены 19 руководителей Департаментов полиции регионов и МВД.

Дополнительно установлено около 4 тыс. видеокамер.

"Все это дало свой положительный профилактический эффект. За девять месяцев текущего года добились снижения регистрации пыток на 57% (с 722 до 314). В четыре раза увеличили количество дел, направленных в суд. К уголовной ответственности привлекли 40 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 107 граждан. Уже осуждено 12 лиц". Ризабек Ожаров

Высокая оценка и роль специальных прокуроров в системе уголовного правосудия дана Комитетом министров Совета Европы, руководителями правоохранительных органов и судебного корпуса стран СНГ и Евросоюза.

Принятые меры по противодействию пыток также положительно оценены соответствующим Комитетом ООН при защите Республикой Казахстан четвертого периодического доклада.

"Сегодня мы на этапе тектонических перемен, внедряется трехзвенная модель правосудия, в расследовании ежедневно прибавляются опции информационных технологий, все это способствует достижению прозрачности уголовного процесса и обеспечения верховенства закона". Ризабек Ожаров

За девять месяцев 2023 года в производстве прокуроров по республике находилось более 500 уголовных дел.

В ходе следствия возмещено более 7,5 млрд тенге. Арестовано имущество на сумму около 14 млрд тенге.

"В результате усиления ведомственного контроля за расследованием дел добились снижения нарушения конституционных прав граждан на 71% (с 38 до 11), возврата судом дел – на 33% (с 3 до 2), нарушения сроков следствия – на 15% (с 92 до 78)". Ризабек Ожаров

Прокурорами в порядке ст. 200 УПК РК внесено 93 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 127 лиц.

"Это основные аспекты нашей деятельности". Ризабек Ожаров

Он отметил, что возрождение следственной школы прокуратуры состоялось. Прежде всего, это благодаря уже нынешним уважаемым ветеранам прокуратуры, следственным работникам других правоохранительных и специальных органов, которые продолжили свою службу в надзорном органе.

"Сегодня укрепление следственного аппарата осуществляется за счет сотрудников надзорных подразделений, которые также вправе осуществлять досудебное расследование. В этой работе наши подразделения на местах оказывают максимальное содействие. Уверен, что из сотрудника, который имеет опыт надзорной работы, а именно: в сфере досудебного расследования, проведения проверок в социально-экономической области, поддержания государственного обвинения в суде получится хороший прокурор, осуществляющий досудебное расследование. В этом, безусловно, ему будут в помощь знания основ экономики, социальных отношений, перспектив судебного рассмотрения дел". Ризабек Ожаров

По его словам, сотрудники Службы успешно реализуют свою миссию и готовы выполнять новые задачи, продиктованные необходимостью защиты прав граждан, интересов общества и государства.