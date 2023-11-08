Акимат Павлодара раскритиковали за планы построить школу на участке судоремонтного предприятия

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты 8 ноября заявила, что в Павлодаре хотят построить школу на участке, где находится единственное действующее предприятие, специализирующееся на ремонте судов на павлодарском участке реки Иртыш, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, к депутатам поступило обращение, связанное с решением акимата Павлодара о начале принудительного отчуждения земельных участков, именно тех, где находится действующее предприятие, единственное специализирующееся на ремонте судов на павлодарском участке реки Иртыш.

"По замыслу акимата города Павлодар, вместо данного реально работающего судоремонтного предприятия будет школа. Мы "за" строительство школ, но не ценой уничтожения предприятия, единственного в регионе, осуществляющего ремонт судов с использованием специального оборудования для поднятия судов большого водоизмещения. Если сейчас уничтожить это предприятие, то судам речного флота для текущего или капитального ремонта нужно будет идти в Омск и там проводить ремонт", – заявила Ирина Смирнова.

Депутат указала на то, что Павлодарская область является единственным регионом в стране, где сохранилось речное грузовое судоходство и считает, что этот ресурс следует развивать, а не уничтожать.

"Речная перевозка – самый дешевый, экологичный вид транспортной логистики. Наоборот, стоит задача развивать потенциал речного флота. Но, видимо, у акимата города Павлодар совершенно иная задача", – указала Ирина Смирнова.

Она требует безотлагательно предпринять действия для защиты интересов казахстанского судоремонтного предприятия и пересмотреть выбор участка для строительства школы, с учетом безопасности для детей.

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