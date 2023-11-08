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Законодательство РК

В АРРФР прокомментировали расширение перечня признаваемых рейтинговых агентств

АРРФР Фото: fingramota.kz
Первый зампредседателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов прокомментировал расширение перечня признаваемых рейтинговых агентств, сообщает Zakon.kz.

Ранее агентство сообщило о расширении перечня кредитных рейтинговых агентств, оценки (рейтинги) которых признаются для целей пруденциального регулирования финансовых организаций.

"Для этого, в июле 2023 года агентством на нормативном уровне внедрена процедура аккредитации иностранных рейтинговых агентств. На практике это означает, что теперь финансовые организации для расчета пруденциальных нормативов помимо рейтингов 3 мировых рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Moody's и Fitch) получают возможность использовать рейтинги других агентств, признанных регулятором". Нурлан Абдрахманов

Он отметил, что признание зарубежного рейтингового агентства проводится по 18 критериям, в том числе наличию минимального капитала, внедрению соответствующих международным стандартам методологии и моделей рейтингования, систем корпоративного управления, обеспечению защиты и конфиденциальности информации. Кроме этого, проверяется признание рейтингов иностранного агентства его зарубежным регулятором, соблюдение условий по недопущению конфликта интересов, соответствие персонала агентства квалификационным требованиям.

"На сегодня Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило соответствие установленным критериям и рейтинги АКРА признаны Агентством. Эта мера позволит казахстанским финансовым организациям улучшить оценку кредитных рисков по трансграничным финансовым операциям и расширить их возможности по соблюдению действующих пруденциальных стандартов". Нурлан Абдрахманов

По его словам, Казахстан первый из стран ЕАЭС внедрил процедуру аккредитации зарубежных рейтинговых агентств и признания их рейтингов в регулировании.


"В этой связи данная инициатива обеспечивает не только увеличение потенциала взаимных операций казахстанских банков, страховых организаций и участников рынка ценных бумаг с субъектами стран ЕАЭС, но и является одной из ключевых мер по развитию финансового рынка ЕАЭС". Нурлан Абдрахманов

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