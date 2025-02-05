Собственные кредитные рейтинговые агентства могут появиться в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах", сообщает Zakon.kz.

Целями и задачами законопроекта являются:

обеспечение защиты прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, присваиваемых кредитными рейтинговыми агентствами;

создание условий для развития локального рынка рейтинговых услуг;

создание благоприятных условий для дальнейшего развития рынка капитала и его инфраструктуры.

Документ содержит:

основные принципы рейтинговой деятельности;

требования к деятельности кредитных рейтинговых агентств;

процедуры признания международных и иностранных рейтинговых агентств;

требования к локальному рейтинговому агентству;

требования к организации рейтинговой деятельности;

требования к управлению конфликтами интересов;

раскрытие информации и обращение с конфиденциальной информацией;

компетенция уполномоченного органа;

ограниченные меры воздействия.

"Принятие проекта закона позволит обеспечить необходимую защиту прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, присваиваемых кредитными рейтинговыми агентствами", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, принятие закона увеличит конкуренцию на рынке рейтинговых услуг, что приведет к снижению стоимости и повышению доступности рейтинговых услуг для широкого круга бизнеса, обеспечению высокого качества рейтинговых услуг, создаст возможности для дальнейшего развития рынка капитала.

По мнению разработчиков, достижение планируемых результатов возможно в течение семи лет после принятия законопроекта.

Проектом предусматривается, что рейтинговую деятельность в Казахстане вправе осуществлять исключительно кредитные рейтинговые агентства.

Ни одно юридическое лицо, не имеющее официального статуса кредитного рейтингового агентства, не может именоваться "кредитным рейтинговым агентством" или характеризовать себя как занимающееся рейтинговой деятельностью.

К кредитным рейтинговым агентствам относятся локальное рейтинговое агентство, международное рейтинговое агентство, иностранное рейтинговое агентство.

Указывается, что локальное рейтинговое агентство – кредитное рейтинговое агентство, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее рейтинговую деятельность в соответствии с настоящим законом и учредительными документами, в состав акционеров которого входит Национальный банк РК.

В состав акционеров локального рейтингового агентства помимо Национального банка РК, могут входить Международный финансовый центра "Астана" и его дочерние организации, финансовые организации, являющиеся резидентами РК, иностранные или международные рейтинговые агентства и аффилированные с ними иностранные рейтинговые агентства, фондовая биржа, кредитные бюро, а также работники локального рейтингового агентства, за исключением рейтинговых аналитиков.

Рейтинговая деятельность должна строиться на следующих принципах:

качество и целостность процесса присвоения рейтингов;

независимость;

предотвращение конфликтов интересов;

прозрачность.

При этом государственным органам РК запрещено оказывать влияние на рейтинговую деятельность и содержание методологий, применяемых кредитными рейтинговыми агентствами.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, что ранее в Казахстане планировали создать Национальное рейтинговое агентство.