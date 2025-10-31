#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
530.07
615.2
6.58
События

Карин рассказал о новых инициативах президента Токаева на Генеральной конференции ЮНЕСКО

государственный советник Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 16:29 Фото: akorda.kz
Государственный советник – председатель Национальной комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин выступил на 43-й сессии Генеральной конференции Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, проходящей в Самарканде (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Государственный советник в своем выступлении напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал к формированию нового глобального консенсуса на основе доверия, открытости, ответственности и справедливости. В этой связи он отметил возрастающую значимость ЮНЕСКО и призвал укреплять сотрудничество с Исламской организацией образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

"ЮНЕСКО и ИСЕСКО разделяют общие цели. Укрепление сотрудничества между ними позволит повысить их позитивное влияние и построить подлинное партнерство между культурами. Мы убеждены, что только совместные усилия способны сохранить все богатство и разнообразие нашего общего культурного наследия. Вместе мы можем построить более справедливый, разумный и доброжелательный мир", – сказал Ерлан Карин.

Основной темой в выступлении стали новые шаги по дальнейшей модернизации Казахстана, озвученные главой государства в Послании-2025. В первую очередь это масштабная цифровизация и повсеместное применение искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Тем самым Казахстан заявляет о себе в будущем как о технологически развитой нации.

"Казахстан фактически одна из первых стран в мире, которая принимает такие комплексные и системные решения по форсированному внедрению инструментов цифровизации и искусственного интеллекта. Президентом Казахстана цифровая трансформация и внедрение новых технологий сформулирована как новая национальная идея", – отметил Ерлан Карин.

В этой связи госсоветник поприветствовал ведущую роль ЮНЕСКО в области формирования этики искусственного интеллекта, а также проинформировал о проведении в Казахстане исследования по этике и развитию ИИ в соответствии с методологией ЮНЕСКО (RAM).

Отдельно Ерлан Карин рассказал о целях и характере объявленного в Послании процесса политической модернизации, предусматривающего переход к однопалатному Парламенту, его формированию по пропорциональной системе.


"Цель парламентской реформы в Казахстане заключается в укреплении институциональной основы политической системы. В результате усилится роль и участие партий в общественно-политических процессах. В целом, реформа Парламента является очередным этапом политической трансформации в Казахстане", – подчеркнул госсоветник.

В Генеральной конференции принимают участие делегации из 193 государств – членов Организации, в том числе главы правительств, министры, ученые и деятели культуры, дипломаты и эксперты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
23:29, 08 ноября 2023
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
Государственный советник Ерлан Карин встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
20:24, 07 ноября 2023
Государственный советник Ерлан Карин встретился с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле
Ерлан Карин: При подаче заявок в ЮНЕСКО не должно быть соревновательного подхода
12:22, 16 мая 2025
Ерлан Карин: При подаче заявок в ЮНЕСКО не должно быть соревновательного подхода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: