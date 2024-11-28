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Законодательство РК

Сенат одобрил Соглашение по развитию торговли сельхозпродукцией в рамках ЕАЭС

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 11:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании 28 ноября 2024 года одобрили закон о ратификации Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил депутат Сената Закиржан Кузиев, Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства и взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза, а также на использование складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию.

"Соглашение регулирует выпуск, оборот складских свидетельств и их погашение в рамках Союза и определяет требования к ним. Виды сельскохозяйственной продукции, по которым в соответствии с Соглашением выпускаются складские свидетельства, определяются в соответствии с национальным законодательством стран-участниц", – сказал Закиржан Кузиев.

Он пояснил, что закон даст доступ к финансированию для держателей складских свидетельств. Казахстанская зерновая расписка будет использоваться в рамках ЕАЭС. Ценная бумага в Казахстане является залоговым обеспечением для получения кредита.

Ранее этот документ ратифицировал Мажилис.

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