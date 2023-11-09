Токаев и Путин встретились в Акорде
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина. Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу. После чего Владимир Путин согласно протоколу пожал руку членам Кабмина и Администрации президента.
В зале прозвучали гимны двух стран. После этого президенты удалились для участия в форуме по видеосвязи.
Глава Российской Федерации прибыл с официальным визитом в Астану. Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны.
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Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.