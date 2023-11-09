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Путин прилетел в Казахстан

Путин прилетел в Казахстан Фото: пресс-служба Акорды
Глава Российской Федерации прибыл с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz со ссылкой на российские СМИ.

По сообщению ТАСС, борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября, в аэропорту Астаны.


Путин прилетел в Казахстан

Фото: пресс-служба Акорды


Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

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