Путин прилетел в Казахстан

Глава Российской Федерации прибыл с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz со ссылкой на российские СМИ.

По сообщению ТАСС, борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября, в аэропорту Астаны.





Фото: пресс-служба Акорды





Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.