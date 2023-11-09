Путин прилетел в Казахстан
Фото: пресс-служба Акорды
Глава Российской Федерации прибыл с официальным визитом в Астану, сообщает Zakon.kz со ссылкой на российские СМИ.
По сообщению ТАСС, борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября, в аэропорту Астаны.
Фото: пресс-служба Акорды
Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.
Кроме того, президенты в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.
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