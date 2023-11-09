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Путин: Россия намерена бесперебойно поставлять продовольствие в Казахстан

Путин, Россия намерена бесперебойно поставлять продовольствие в Казахстан Фото: akorda.kz
Владимир Путин, выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, отметил, что РФ готова впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок продуктами сельского хозяйства и продовольствием, как сейчас, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что между двумя странами растут взаимные торговые и инвестиционные обмены в аграрной сфере. 

"Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич со мной согласится: развитие двустороннего сотрудничества в сфере АПК – это один из приоритетов как российской, так и казахстанской экономической политики. Собственно, проведение специализированного, посвященного именно сельскому хозяйству, межрегионального форума это и подтверждает".Владимир Путин

Путин добавил, что Россия является ключевым поставщиком в Казахстан таких товарных групп, как пшеница – это 98% импорта, ячмень – столько же, мясо птицы – 80-90%, сахар – до 70%, кисломолочная продукция – 60-70 процентов.

"В целом же двусторонний товарооборот сельхозпродукции и продовольствия в 2022 году увеличился на 22 процента – до четырех миллиардов долларов, а за первые семь месяцев текущего года прибавил еще три процента. И наша страна намерена и впредь бесперебойно снабжать казахстанский рынок этими и многими другими жизненно важными, необходимыми видами продовольствия – в соответствии с потребностью наших коллег и друзей в Казахстане".Владимир Путин

По его мнению, важно, что российские профильные ведомства и региональные власти вместе с коллегами из Казахстана предпринимают меры по интеграции информационных систем ветеринарной и фитосанитарной сертификации, чтобы обеспечить полную прослеживаемость перемещаемых через границу товаров и облегчить их доступ на рынки обеих стран.

Президент Владимир Путин прибыл в Акорду для участия в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президенты в режиме видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Борт Владимира Путина приземлился ранним утром в четверг, 9 ноября 2023 года, в аэропорту Астаны.

Как сообщалось ранее, в рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

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