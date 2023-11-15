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24-градусное тепло, сильные осадки и туман: прогноз погоды в Казахстане на три дня

24-градусное тепло, сильные осадки и туман: прогноз погоды в Казахстане на три дня Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 16 по 18 ноября 2023 года. Согласно прогнозу, погода сохраняется теплая для ноября месяца, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни под влиянием северного циклона и с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки.

"18 ноября на северо-западе и севере страны пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, но при этом сохраняется теплая погода для ноября месяца. В южных регионах 16-17 ноября прогнозируется малооблачная погода без осадков и повышение дневной температуры до 19-24 градусов, а в конце периода пройдут дожди, в горных районах – осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

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О том, какой будет погода в Казахстане зимой, можете узнать здесь.

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