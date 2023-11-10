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Законодательство РК

Задержан экс-аким Атырау

Задержан экс-аким Атырау Фото: anpz.kz
С утра 10 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация о якобы задержании бывшего акима Атырау Кайрата Уразбаева. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в прокуратуре Атырауской области.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что прокуратурой Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города.

"9 ноября текущего года в рамках данного дела задержан экс-аким города Атырау Уразбаев К. К."Пресс-служба прокуратуры Атырауской области

Как отметили в ведомстве, в силу требований ст. 201 УПК РК, "иная информация разглашению не подлежит".

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Кайрат Уразбаев родился 8 августа 1963 года в Атырауской области. Окончил в 1987 году Казанский химико-технологический институт (специальность "Химическая технология переработки нефти"), в 2010 году – Институт нефтегазового бизнеса (специальность "Менеджер нефтегазового бизнеса").

Трудовой стаж:

  • оператор комплексной экспедиции "Мангышлакнефтегазразведка", слесарь в НГДУ, оператор цеха № 3 Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (1979-1987);
  • начальник установки цеха № 1, начальник смены, начальник эстакады, заместитель начальника цеха, начальник цеха № 4, заместитель начальника производственного отдела (1987-1996);
  • генеральный директор АОЗТ "Лукойл АНПЗ" (1996);
  • заместитель начальника Главного управления развития производства аппарата Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (07.1996-03.1997);
  • работа в Национальной компании "КазахОйл" (03.1997-01.2002);
  • вице-президент по развитию - директор строящегося предприятия, вице-президент по развитию, директор по капитальному строительству и развитию, заместитель генерального директора по развитию Атырауском НПЗ (2001-08.2007);
  • руководитель производственно-технической и строительной службы - первый заместитель генерального директора - главный инженер, Директор департамента маркетингового анализа, заместитель директора развития нефтепереработки и нефтехимии Национальной компании "КазМунайГаз" (09.2007-06.2012);
  • заместитель генерального директора по развитию ТОО "Атырауский НПЗ", первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации (06.2012-07.2013);
  • генеральный директор ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (02.07.2013-2016);
  • первый заместитель председателя правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." (2018-01.2020).

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Назначен аким Атырау

Должность акима Атырау Кайрат Уразбаев занимал с января 2020 года по январь 2022 года.

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