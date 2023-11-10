Появились подробности задержания экс-акима Атырау

В прокуратуре Атырауской области поделились подробностями задержания экс-акима Атырау Кайрата Уразбаева, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее в соцсетях появилась информация о якобы задержании Кайрата Уразбаева. В прокуратуре Атырауской области сообщили, что проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау по факту незаконного распределения земельных участков на территории города. В надзорном органе подтвердили, что в рамках данного дела 9 ноября 2023 года и был задержан бывший аким Атырау.

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Как следует из информации, размещенной на сайте прокуратуры Атырауской области 10 ноября, досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Атырау проводится по признакам мошенничества.

"Установлено, что в период 2020-2022 годы должностными лицами акимата незаконно выданы земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т. д.) под индивидуальные жилищные строения. 9 ноября 2023 года в рамках расследования по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество". – Прим. ред.) УК РК задержан экс-аким Атырау Уразбаев К. К." Пресс-служба прокуратуры Атырауской области

В ведомстве уточнили, что Кайрат Уразбаев водворен в ИВС Управления полиции Атырау.

"В силу требований ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит. Расследование продолжается", – добавили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.

Кайрат Уразбаев родился 8 августа 1963 года в Атырауской области. Окончил в 1987 году Казанский химико-технологический институт (специальность "Химическая технология переработки нефти"), в 2010 году – Институт нефтегазового бизнеса (специальность "Менеджер нефтегазового бизнеса").

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Должность акима Атырау Кайрат Уразбаев занимал с января 2020 года по январь 2022 года.