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Законодательство РК

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о дактилоскопической регистрации

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о дактилоскопической регистрации Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В соответствии с законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" с 1 января 2024 года в документы, удостоверяющие личность (кроме удостоверения беженца), вводится обязательная дактилоскопическая регистрация отпечатков пальцев для граждан в процессе документирования.

Сам процесс дактилоскопической регистрации займет примерно 5-10 минут. Он будет происходить по мере обращения граждан в центры обслуживания населения за получением новых документов, удостоверяющих личность, (паспорт, удостоверение личности).

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о дактилоскопической регистрации

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о дактилоскопической регистрации

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

Хотелось бы отметить, что данная мера позволит избежать фактов незаконного документирования, подделки документов, защиты их владельцев от мошеннических и иных преступных действий, упростит процедуру восстановления документов.

Также при получении документов в Центре обслуживания населения или в отделах миграционной службы подразделений полиции дети в возрасте от 12 до 16 лет проходят добровольную регистрацию, а граждане, достигшие 16 лет, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации.

Кроме того, непрохождение обязательной дактилоскопической регистрации признается административным правонарушением и влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 443-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

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Редакция Zakon.kz
Туркестанская область
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