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Хищение миллиарда тенге: задержали должностных лиц РГП "Казспецэкспорт"

Хищение млрд тенге: задержали должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" Фото: pixabay
Главная военная прокуратура задержала должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителей подконтрольных им юридических лиц, сообщает Zakon.kz.
"Они подозреваются в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа", – говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

Начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отмечается, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Казахстана.

Ранее реальные сроки дали сотрудникам спортшколы в Жамбылской области за хищения из бюджета. 

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