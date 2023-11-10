Хищение миллиарда тенге: задержали должностных лиц РГП "Казспецэкспорт"

Главная военная прокуратура задержала должностных лиц РГП "Казспецэкспорт" и руководителей подконтрольных им юридических лиц, сообщает Zakon.kz.

"Они подозреваются в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств при закупках товаров (продукции) военного и военно-технического назначения путем завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа", – говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.

Начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отмечается, что целью деятельности РГП "Казспецэкспорт" является содействие Вооруженным силам, другим войскам и воинским формированиям, специальным государственным, правоохранительным органам, государственному материальному резерву, мобилизации, космической деятельности в поддержании обороноспособности и правопорядка Казахстана.

Ранее реальные сроки дали сотрудникам спортшколы в Жамбылской области за хищения из бюджета.