АФМ: Задержан и.о. главы "Казспецэкспорта"
Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.
"23 февраля 2024 года и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники".Пресс-служба АФМ РК
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
На сайте РГП "Казспецэкспорт" отмечено, что Аршат Аяганов родился 24 сентября 1988 года.
С 2011 по 2015 год занимал должность ведущего специалист юридического отдела. Был главным специалистом отдела международных контрактов, начальником нормативно-правового отдела РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".
Уже в 2017 году стал начальником отдела импорта РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".
В 2022 году назначен директором Департамента экспортного контроля и информационного анализа РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".
С 2022 по 2023 год – директор Департамента импорта РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".
С 13 февраля 2023 года назначен заместителем генерального директора РГП "Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".
Предприятие РГП "Казспецэкспорт" создано правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.