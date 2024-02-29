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Законодательство РК

АФМ: Задержан и.о. главы "Казспецэкспорта"

АФМ: Задержан и.о. главы РГП "Казспецэкспорт" Фото: пресс-служба АФМ РК
29 февраля 2024 года пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила Zakon.kz о задержании и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт".

Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.

"23 февраля 2024 года и.о. генерального директора РГП "Казспецэкспорт" Аршата Аяганова задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

На сайте РГП "Казспецэкспорт" отмечено, что Аршат Аяганов родился 24 сентября 1988 года.

С 2011 по 2015 год занимал должность ведущего специалист юридического отдела. Был главным специалистом отдела международных контрактов, начальником нормативно-правового отдела РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".

Уже в 2017 году стал начальником отдела импорта РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".

В 2022 году назначен директором Департамента экспортного контроля и информационного анализа РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".

С 2022 по 2023 год – директор Департамента импорта РГП "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".

С 13 февраля 2023 года назначен заместителем генерального директора РГП "Казарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)".

Предприятие РГП "Казспецэкспорт" создано правительством Казахстана в целях обеспечения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны и работает по направлениям импорта и экспорта вооружения и военной техники, а также военного имущества.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Казахстан
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