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Казахстанский "барс" сразится против китайского "дракона"

Казахстанский "барс" против китайского "дракона" – кто кого? Фото: Olimbet
10 ноября в регулярном первенстве КХЛ "Барыс" примет "Куньлунь", а в Новосибирске отношения выяснят "Сибирь" и "Локомотив" из Ярославля.
"Барыс" (Астана) – "Куньлунь Ред Стар" (Пекин). 10 ноября, 19:30 (время Астаны)

Клубы из столиц Казахстана и Китая одинаково неудачно выступают в текущей "регулярке", занимая предпоследние места в своих конференциях. Даже количество набранных очков и "Барыса" с "Куньлунем" сейчас одинаковое – по 23. Правда, китайцы провели на три матча больше казахстанцев.

Перед рандеву с "драконами" "барсы" дважды встречались с "Ак Барсом", уступив казанцам с общим счетом 3:8. При этом астанчане первыми забросили три шайбы в этом двухраундовом противостоянии, но затем пропустили восемь голов подряд в свои ворота.

Пекинцы, в свою очередь, в предыдущей игре регулярного первенства прервали пятиматчевую серию без побед. Причем сделали это весьма неожиданным образом – одолели на выезде лидера сводной таблицы КХЛ московское "Динамо" (3:2 Б).

Это будет вторая дуэль "Барыса" и "Куньлуня" в сезоне-2023/24. Первая, состоявшаяся 22 октября в Мытищах, завершилась гостевой победой казахстанской команды по буллитам (3:2 Б). Чем ответит "Куньлунь"?

Эксперты Olimpbet считают, что и в повторной встрече шансы клуба из Астаны на успех заметно предпочтительнее. Победитель матча: "Барыс" – 1.45, "Куньлунь Ред Стар" – 2.73.

А вероятность того, что соперникам снова не хватит основного времени для выявления победителя, по мнению казахстанского букмекера №1, оценивается кэфом 4.41.

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Казахстанский

Фото: Olimbet

"Сибирь" (Новосибирск) – "Локомотив" (Ярославль). 10 ноября, 18:30

Ярославцы едут в Новосибирск после чувствительной оплеухи, полученной во Владивостоке, где "Локомотив" по всем статьям уступил "Адмиралу" со счетом 2:5. Из девяти последних матчей в регулярном первенстве КХЛ "железнодорожники" победили всего в двух, из-за чего они с лидирующей позиции на Западе упали на четвертое место в конференции.

Впрочем, у "Сибири" дела еще печальнее. "Снеговики" вообще пока находятся за пределами кубковой восьмерки, хотя их отставание от зоны плей-офф и не выглядит критическим, а в случае победы над "Локо" они запросто могут в нее подняться.

Однако выиграть у ярославцев сибирякам будет совсем непросто, о чем наглядно свидетельствует статистика: из десяти предыдущих очных сражений в рамках КХЛ "Сибирь" выиграла у "Локо" всего три.
Вот и на этот раз аналитики Olimpbet считают волжан фаворитами. Победитель матча: "Сибирь" – 2.14, "Локомотив" – 1.7. При этом самый надежный букмекер страны полагает, что соперники общими усилиями вряд ли забросят больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.37.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

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Редакция Zakon.kz
Казахстан
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