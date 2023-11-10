Казахстанский "барс" сразится против китайского "дракона"

"Сибирь" (Новосибирск) – "Локомотив" (Ярославль). 10 ноября, 18:30





Ярославцы едут в Новосибирск после чувствительной оплеухи, полученной во Владивостоке, где "Локомотив" по всем статьям уступил "Адмиралу" со счетом 2:5. Из девяти последних матчей в регулярном первенстве КХЛ "железнодорожники" победили всего в двух, из-за чего они с лидирующей позиции на Западе упали на четвертое место в конференции.



