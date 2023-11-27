Худший клуб Запада едет в Астану

27 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Барыс" примет "Витязь", а ЦСКА и "Локомотив" встретятся в Москве.

"Барыс" (Астана) – "Витязь" (Московская область). 27 ноября, 19:30 (время Астаны)

В столицу Казахстана едет худший клуб Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. При этом в активе "Витязя" на одно очко больше, чем у "Барыса", который занимает предпоследнюю позицию на Востоке.

Обеим командам в срочном порядке необходимо улучшать турнирное положение, если они, конечно, планируют бороться за Кубок Гагарина.

Соперники уже встречались между собой в текущей "регулярке". 6 октября "богатыри" в Балашихе одержали волевую победу в овертайме (3:2 ОТ). Казахстанская команда уступила "Витязю" во всех четырех предыдущих очных дуэлях, а в основное время "Барыс" не может одолеть подмосковный коллектив почти четыре года, с 20-го декабря 2019-го.

Но сейчас эксперты Olimpbet полагают, что клуб из Астаны имеет очень неплохие шансы прервать неудачную серию в споре с командой, возглавляемой Дмитрием Рябыкиным. Победитель матча: "Барыс" – 1.79, "Витязь" – 2.02. А вероятность овертайма в этом матче самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом 3.78.

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Фото: Olimpbet

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 27 ноября, 22:30

"Армейцы" и "железнодорожники" движутся по дистанции сезона в одинаковом ритме, одержав по пять побед в шести последних матчах.

Нет никаких сомнений в том, что и ЦСКА, и "Локо" в итоге попадут в плей-офф, а их главная задача на оставшуюся часть "регулярки" – финишировать в конференции как можно выше, чтобы как можно дольше иметь преимущество своего льда в Кубке Гагарина.

Пока же действующий обладатель трофея даже не входит в число сеяных команд Запада, занимая шестую строчку. В отличие от ярославцев, которые сейчас идут третьими. Однако плотность в таблице такова, что через несколько матчей ближайшие соперники запросто могут поменяться местами.

В чемпионате-2023/24 ЦСКА и "Локомотив" встречались друг с другом уже трижды, и перевес на стороне москвичей, одержавших две победы, одна из которых была "сухой" – 3:0.

И на этот раз аналитики Olimpbet видят в столичной команде фаворита, хотя и нельзя сказать, что безоговорочного. Победитель матча: ЦСКА – 1.78, "Локомотив" – 2.02. При этом букмекер № 1 в Казахстана сомневается, что в игре будет заброшено больше четырех шайб: Тот (4.5) М – 1.69, Б – 2.16.

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