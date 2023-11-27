Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Худший клуб Запада едет в Астану

Худший клуб Запада едет в Астану Фото: Olimpbet
27 ноября в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги "Барыс" примет "Витязь", а ЦСКА и "Локомотив" встретятся в Москве.

"Барыс" (Астана) – "Витязь" (Московская область). 27 ноября, 19:30 (время Астаны)

В столицу Казахстана едет худший клуб Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. При этом в активе "Витязя" на одно очко больше, чем у "Барыса", который занимает предпоследнюю позицию на Востоке.

Обеим командам в срочном порядке необходимо улучшать турнирное положение, если они, конечно, планируют бороться за Кубок Гагарина.

Соперники уже встречались между собой в текущей "регулярке". 6 октября "богатыри" в Балашихе одержали волевую победу в овертайме (3:2 ОТ). Казахстанская команда уступила "Витязю" во всех четырех предыдущих очных дуэлях, а в основное время "Барыс" не может одолеть подмосковный коллектив почти четыре года, с 20-го декабря 2019-го.

Но сейчас эксперты Olimpbet полагают, что клуб из Астаны имеет очень неплохие шансы прервать неудачную серию в споре с командой, возглавляемой Дмитрием Рябыкиным. Победитель матча: "Барыс" – 1.79, "Витязь" – 2.02. А вероятность овертайма в этом матче самым популярным букмекером Казахстана оценивается кэфом 3.78.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам казахстанский букмекер №1. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от Olimpbet с 15 ноября по 27 декабря 2023 года!

Худший клуб Запада едет в Астану

Фото: Olimpbet

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль). 27 ноября, 22:30

"Армейцы" и "железнодорожники" движутся по дистанции сезона в одинаковом ритме, одержав по пять побед в шести последних матчах.

Нет никаких сомнений в том, что и ЦСКА, и "Локо" в итоге попадут в плей-офф, а их главная задача на оставшуюся часть "регулярки" – финишировать в конференции как можно выше, чтобы как можно дольше иметь преимущество своего льда в Кубке Гагарина.

Пока же действующий обладатель трофея даже не входит в число сеяных команд Запада, занимая шестую строчку. В отличие от ярославцев, которые сейчас идут третьими. Однако плотность в таблице такова, что через несколько матчей ближайшие соперники запросто могут поменяться местами.

В чемпионате-2023/24 ЦСКА и "Локомотив" встречались друг с другом уже трижды, и перевес на стороне москвичей, одержавших две победы, одна из которых была "сухой" – 3:0.

И на этот раз аналитики Olimpbet видят в столичной команде фаворита, хотя и нельзя сказать, что безоговорочного. Победитель матча: ЦСКА – 1.78, "Локомотив" – 2.02. При этом букмекер № 1 в Казахстана сомневается, что в игре будет заброшено больше четырех шайб: Тот (4.5) М – 1.69, Б – 2.16.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны предлагает акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Читайте также

Шайбу хоккеиста "Барыса" признали лучшей по итогам недели в КХЛ
Шайбу хоккеиста "Барыса" признали лучшей по итогам недели в КХЛ
Пара стрельба ЧА Бронза
Казахстанцы завоевали "бронзу" на ЧА-2023 по пара стрельбе из лука
Инесса Шумекова завоевала "золото" на первом этапе юниорского Кубка мира
Конькобежка Инесса Шумекова выиграла этап юниорского Кубка мира
Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
В Алматы запустили новый пригородный маршрут
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
13 "специалистов" без дипломов нанесли ущерб государству в размере 30 млн тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления