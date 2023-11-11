Правительство планирует построить газопровод от Актюбинской области до Костаная

Новый газопровод хотят построить от Актюбинской области до города Костанай. О проекте рассказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов в рамках рабочей поездки первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра в регион, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что реализация масштабного проекта позволит газифицировать как населенные пункты, так и крупные инвестиционные проекты, требующие большого объема топлива.

"Следует отметить, что в Костанайской области лишь 28% сельских населенных пунктов обеспечено центральным газоснабжением. Поэтому данный проект является весьма значимым для жителей региона", - говорится на сайте правительства.

Поручение по строительству магистрального газопровода от Актюбинской области до Костаная дал глава государства Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Костанайскую область в январе текущего года. Министерство энергетики РК совместно с АО "НК "QazagGaz" незамедлительно приступило к разработке ТЭО. В настоящее время работа ведется полным ходом.

"Большие объемы газа потребуются для реализации проекта по производству горячебрикетированного железа – сырья для сталелитейной промышленности. Между тем, обладая необходимой сырьевой базой и квалифицированными кадрами, нужно стремиться наладить производство более высоких переделов – конечной продукции, соответствующей международным стандартам качества и экологии", - сказал Роман Скляр.

Он добавил, что акимату следует провести работу с инвесторами по синхронизации реализации их проектов с учетом обеспечения региона в перспективе дополнительными объемами газа.

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Как отметили в акимате области, реализация данного проекта – это мощный рывок для региона. Он позволит выполнить "закольцовку" с существующей газотранспортной сетью республики и обеспечит растущие потребности региона в природном газе, в том числе для развития конкурентоспособного производства.