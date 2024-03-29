Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Актюбинской области

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился со сложившейся в регионе паводковой ситуацией и координацией работ, проводимых центральными и местными государственными органами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 29 марта 2024 года в пресс-службе правительства, в ходе рабочей поездки первый вице-премьер осмотрел текущее состояние Актюбинского водохранилища, которое накануне было переполнено из-за большого притока талой воды.

В результате принятого решения о сбросе это подтопило дачные кооперативы Актобе, расположенные вдоль рек Илек и Каргалы. В настоящее время водохранилище заполнено на 100%, продолжается паводковый сброс с расходом 1000 кубометров/сек.

Роман Скляр поручил вести постоянный мониторинг состояния водохранилища, а все работы по сбросу – согласовывать с местными исполнительными органами.

В ходе рабочей поездки с представителями МЧС был совершен облет Саздинского водохранилища, садоводческих коллективов и жилых массивов вдоль рек Каргалы и Илек. Осмотрены защитные дамбы в Алгинском районе.

Фото: primeminister.kz

По состоянию на сегодняшний день ЧС природного характера местного масштаба объявлена в трех районах области (Кобдинский, Мугалжарский, Темирский) и Актобе. В шести районах произошли аварийные отключения электроэнергии, подтоплено порядка 200 домов, эвакуировано 2870 человек.

Фото: primeminister.kz

Для ускорения ликвидации последствий паводков в Актюбинскую область направлены группировки сил и средств ДЧС Мангистауской области, воинских частей 52859, 20982 с общим количеством порядка 220 человек личного состава и более 25 единиц техники. Всего в противопаводковых мероприятиях в регионе участвуют порядка 1735 человек, задействованы 350 единиц техники и 62 мотопомпы.

Все усилия государственных органов направлены на минимизацию последствий стихии. Пострадавшим в период паводков со стороны правительства и акиматов будет оказана необходимая помощь.

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