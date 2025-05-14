Сара Назарбаева жива – Айдос Укибай

Сегодня в мессенджерах и некоторых СМИ появилась информация о кончине Сары Алпысовны – супруги первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но слухи опроверг его советник – пресс-секретарь Айдос Укибай, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на многочисленные запросы СМИ, Айдос Укибай написал в соцсети X (Twitter) 14 мая 2025 года:

"Сара Алпысовна, супруга первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности".

Отметим, ранее ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что Сара Алпысовна проходит лечение в алматинской "Совминке".

Сара Назарбаева (девичья фамилия – Конакаева) родилась 12 февраля 1941 года в селе Кызыл-Жар Карагандинской области. Супругой Нурсултана Назарбаева она стала в 1962 году. Они познакомились во время совместной работы в доменном цеху Карагандинского металлургического завода (Назарбаев работал горновым, а Сара Алпысовна – рабочей электрической подстанции доменной печи). У них трое дочерей: Дарига (1963 г. р.) и Динара (1967 г. р.) родились в Темиртау, Алия (1980 г. р.) – в Алматы.

В 2025 году Сара Алпысовна отметила 84-летие.